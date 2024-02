Über die aktuelle Lage der deutschen Industrie sprach aktiv mit Professorin Galina Kolev-Schäfer. Sie ist Expertin für internationale Wirtschaftsbeziehungen am Institut der deutschen Wirtschaft.

Die hiesige Industrie steckt in einer Art Dauerkrise. Warum?

Die Gründe sind vielfältig. Da sind zum Beispiel die Energiekosten: Sie waren bei uns schon vor der aktuellen Krise deutlich höher als bei wichtigen Konkurrenten aus dem Ausland. Und da ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Seit Jahren macht sich der Fachkräfte-Engpass immer mehr bemerkbar. Dann die allgemeine Standortqualität: Deutschland verliert für Unternehmen an Attraktivität – und es ist nicht absehbar, wie dieser Prozess mit dem aktuellen wirtschaftspolitischen Kurs zu stoppen ist! Vor etwa zehn Jahren gehörte Deutschland noch zu den Top Fünf im World Competitiveness Ranking des World Economic Forum. Im vergangenen Jahr war es nur noch Platz 22.

Was könnten wir uns denn von anderen Staaten abschauen?

Andere Länder punkten nicht nur mit niedrigeren Energiepreisen. Sie haben sich die globalen Megatrends zunutze gemacht und ihre Finanz- und Steuersysteme umgebaut, bürokratische Prozesse vereinfacht und digitalisiert, ihr Bildungssystem den heutigen Anforderungen des Arbeitsmarkts angepasst. Während wir in Deutschland schon stolz sind, wenn ein Smartboard im Klassenzimmer hängt, gehören digitale Medien etwa in den skandinavischen Ländern seit Jahren zum Alltag. Auch die öffentliche Verwaltung hat in vielen Ländern einen Produktivitätsschub durch die Digitalisierung erfahren. Während im EU-Durchschnitt fast jede zweite Person den digitalen Weg wählt, um Unterlagen bei öffentlichen Institutionen einzureichen, ist es in Deutschland nur jede vierte.

Diesen Rückstand spürt auch die Wirtschaft. Wird das nicht besser?

Die Verwaltungsprozesse sind langwierig und kompliziert, die Bürokratiekosten, mit denen die Wirtschaft konfrontiert ist, entsprechend hoch. Und es kommen neue bürokratische Hürden hinzu – etwa das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz seit 2023. Es macht die internationale Arbeitsteilung viel komplizierter, denn die Unternehmen müssen die Produktionsbedingungen entlang ihrer hoch komplexen globalen Lieferketten überwachen. Die Lage in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird dadurch aber nicht etwa besser – weil viele Unternehmen sich von dort eher zurückziehen.