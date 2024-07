Groß ist der Andrang auch bei der Firma Kühn Sicherheitstechnik. Das Hildesheimer Unternehmen bittet zum Tresorknacken. Wer will, bekommt erklärt, wie ein dreirädriges Schloss funktioniert und welche Position der drei Scheiben erreicht werden muss, damit die Tür aufgeht und der „Tresorknacker“ einen Gewinn mitnehmen kann. Allerdings haben angehende Meisterdiebe nur eine Minute Zeit.

Ebenfalls im Ideenwald zu Hause ist die Realschule Himmelsthür. Schülerinnen und Schüler aus dem Technikprofil der neunten Klasse präsentieren eine Solarbank, die sie gemeinsam mit der Firma Helo Sports konzipiert haben. Auf dem Gerät können bis zu vier Nutzer gleichzeitig nicht nur entspannen, sondern dabei auch ihre Handys aufladen. Es gibt schon Pläne, mit dem Produkt über eine Schülerfirma in Serie zu gehen.

IdeenExpo: Das Event ist auch ein großer Branchen-Treff

Gleich nebenan hat der Alfelder Automobil-Zulieferer Innotape viel Zulauf – mit einem ferngesteuerten Auto, das möglichst schnell eine Runde fahren soll. Viele Schulklassen liefern sich dabei regelrechte Wettbewerbe. „Es ist schon unglaublich was los“, freut sich Personalchefin Anuschka Weiser, die auch den Ideenwald mit konzipiert hat.

Aus Sicht des Stand-Chefs Mehler kommt noch ein überraschender Mehrwert hinzu. „Die Firmen haben sich in der Vorbereitung und während der gesamten Messe gut kennengelernt und wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten“, sagt Mehler. Damit ist auch sein Kalkül aufgegangen: Denn Netzwerkarbeit ist dem umtriebigen Verbandschef eine Herzensangelegenheit.

Nur ein paar Meter weiter wartet ein Highlight der IdeenExpo: der Stand der Metall- und Elektro-Industrie, mit dem der Verband Gesamtmetall in Hannover vertreten ist. Mutige können sich dort festschnallen und gefühlt in alle Richtungen gleichzeitig herumwirbeln lassen – und so erahnen, welche Kräfte auf Astronauten im All wirken. Mancher kann davon kaum genug bekommen, andere bitten nach zehn Sekunden, wieder aussteigen zu dürfen. Aber immer warten Interessierte geduldig in einer langen Schlange, an der hin und wieder ein Roboterhund vorbeimarschiert.

Über 1.000 Quadratmeter bespielen die Metaller. Und die sind vollgestopft mit jeder Menge Gänsehautgefühl: Zum Beispiel wirbeln hier Artisten in luftiger Höhe an einem Roboterarm. „Es wirkt, als wenn Mensch und Maschine verschmelzen“, sagt Koordinatorin Hannah Merkel von NiedersachsenMetall. Sie berichtet von leuchtenden Kinderaugen, die der anmutigen Show folgen. Bis zu 15 Mal am Tag haben die Artisten sie gezeigt. Ursprünglich wurde der Roboter übrigens in der Automobil-Industrie eingesetzt – und so umgebaut, dass er sich über seine sechs Drehpunktachsen frei im Raum bewegen kann.

Es gibt viel zu sehen – aber auch Handfestes zum Ausprobieren

Am Stand von NiedersachsenMetall geht es spielerisch weiter: Hier wartet ein riesiger Flipper. Er blinkt, dudelt und trällert, wie es sich für einen ordentlichen Spielautomaten gehört. Das Gerät unterscheidet sich aber deutlich von seinen Artgenossen: Der Berliner Künstler Niklas Roy hat den Riesenflipper komplett selbst gebaut. Und dabei ganz offensichtlich zahlreiche Alltagsgegenstände verwendet. Beim Flippern beginnt etwa eine Spielzeugpuppe unter einer Plexiglaskuppel zu tanzen, Party-Lichterketten und Baustellenleuchten blinken. An anderen Stellen sind Haartrockner oder umgebaute Ventilatoren platziert.

Aber es gibt nicht nur Show, sondern auch Handfestes zum Ausprobieren. Ganze 800 Exponate laden auf der IdeenExpo zum Mitmachen ein. Im Talentcamp von NiedersachsenMetall zum Beispiel kann man sich von der CNC-gesteuerten Fräsmaschine ein eigenes Werkstück kreieren lassen. Und sich dank Augmented Reality auch ganz gefahrlos als Schweißer ausprobieren. Natürlich ist auch der M+E-Info Truck von Gesamtmetall dabei – vollgestopft mit modernster Technik.