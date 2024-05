Keine Frage: Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. „Russland bedroht Europa durch seinen Krieg in der Ukraine und hybride Angriffe auf die EU-Mitgliedsstaaten“, warnte EU-Chefdiplomat Josep Borrell kürzlich in Brüssel.

Umso mehr Bedeutung kommt daher heute der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU zu. Einer aktuellen Umfrage zufolge sehen fast 70 Prozent der Deutschen die EU als Friedensgarant in Europa. An Dringlichkeit gewonnen hat auch die Frage, ob die EU-Staaten in der Verteidigungspolitik noch enger zusammenarbeiten – oder gar eine gemeinsame Streitmacht aufstellen sollten. Erstaunlich: 59 Prozent der Bundesbürger sprechen sich aktuell für eine solche Armee der EU-Staaten aus.

Übrigens: Europa arbeitet nicht nur in Sachen Verteidigung zusammen. Auch Europol, das „europäische Polizeiamt“, stimmt die Polizeiarbeit der Mitgliedsstaaten untereinander ab. Schwere Kriminalität und Terrorismus lassen sich europaweit so deutlich besser bekämpfen. Und seit dem Jahr 2021 verfolgt zudem eine Europäische Staatsanwaltschaft Straftaten wie Betrug, Korruption und Geldwäsche. All das könnte ein Land alleine nicht erreichen.