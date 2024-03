Was treibt Industrieunternehmen in Baden-Württemberg um? aktiv sprach diesmal mit Martin Kugelmann, Geschäftsführer bei Spherea in Ulm.

Was beschäftigt Ihr Unternehmen derzeit besonders?

Jedenfalls nicht nur ein Thema! Wir haben immer komplexere Aufgaben in kürzerer Zeit zu lösen. Zum einen ist es die digitale Transformation. Ebenso wie Mitarbeiterbindung: Wir müssen laufend qualifizierte Leute finden und halten. Intensiv beschäftigt uns auch, dass die Anforderungen an die Sicherheit informationstechnischer Systeme steigt. Das betrifft unsere Hightech-Produkte direkt: Mit ihnen wird kritische Elektronik geprüft, etwa Bahntechnik. Hier hat Sicherheit höchste Priorität. Innovation ist da der wichtigste Schlüssel für die Zukunft.

Welche Aspekte des technologischen Fortschritts fordern Sie am meisten? Hauptsächlich alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Hier stehen wir an einer Disruption und können zum Teil auch noch gar nicht abschätzen, was sich künftig alles verändern wird. Was würde Unternehmen helfen, erfolgreich zu bleiben? Grundsätzlich brauchen wir hierzulande einen stärkeren Zusammenhalt: Die demokratischen Parteien müssen die Herausforderungen gemeinsam mit der Wirtschaft angehen. Das setzt dann auch ein positives Signal im Ausland, etwa für Investoren und Arbeitskräfte, die wir dringend brauchen.