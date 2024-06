Bis Ende 2025 ist das Werk voll ausgelastet

Gemeint ist, die hohe handwerkliche Qualität mit einer gesteigerten Produktivität zu kombinieren. Denn Abstriche an der Zuverlässigkeit der Kesselwagen darf es nicht geben. Auch Liefertreue und Service müssen stimmen. Allerdings gilt es, die Kosten stärker in den Fokus zu nehmen. Dazu will Marschollek zusammen mit dem Graaff-Team den Materialfluss und die Prozesse optimieren. „Veränderungen finden in jedem Unternehmen statt, aber bei uns gerade ganz massiv“, sagt er. Das Wichtigste dabei sei, alle mitzunehmen. „Wir investieren aktuell so viel wie nie in eine stabile Infrastruktur, um den Produktionsprozess zu stabilisieren. Unsere Leute sind voller Optimismus. Sie ziehen total gut mit.“

Bis Ende 2025 sind sie voll ausgelastet. Zwei Kesselwagen pro Tag verlassen im Schnitt die Fertigungslinien. Die Graaff-Konstrukteure entwickeln viele Modelle am Standort komplett selbst. „Wir können so ganz individuell auf Kundenwünsche eingehen“, sagt Marschollek. Das größte Zukunftspotenzial böten aktuell die neuen Ladegüter, die mit der Energiewende einhergehen. „Das ist ein spannender Bereich und eine Aufgabe für uns hier am Standort Elze.“