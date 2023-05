Unverkrampft und offen, so geht Neubauer mit seiner Behinderung um. Häufig stößt er selbst die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen an: „Sie dürfen alles fragen.“ Erzählt jemand vom Fußballturnier am Wochenende, sagt er: „Ich spiel übrigens Basketball.“ „Wie jetzt?!“, kommen dann die Fragen: „Sind die Körbe da gleich hoch?“ „Ja!“

Neubauer geht nach wie vor gern auf Open-Air-Konzerte (Lieblingsband: Iron Maiden). Er fährt wieder Mountainbike, ein geländegängiges mit Handbetrieb. „Damit komm ich an Orte im Wald, von denen ich nicht dachte, dass ich sie je wieder besuchen kann.“ Neubauer will keine Extras, die braucht es auch nicht, obwohl er der erste „Rolli-Fahrer“ im Betrieb ist. „Andere Firmen machen sich einen Kopf, bevor sie Behinderte einstellten“, sagt er. „Sie sehen oft Schwierigkeiten, wo es am Ende gar keine gibt.“ Für BHS Corrugated jedenfalls war sein Handicap von Anfang an kein Hindernis.

Gehörlos seit einer Mumps-Erkrankung als Kind

Unterm Strich gibt es viele Arbeitgeber, die sich für Inklusion engagieren. Bundesweit finden Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen einen passenden Platz in der M+E-Industrie. Etwa Christina Kraft (44). Sie ist Montagemitarbeiterin beim Sanitärhersteller Hansgrohe in Süddeutschland. „Es ist toll, dass man mir diese Chance gegeben hat“, so Kraft. Seit sie im Alter von drei Jahren Mumps hatte, ist sie gehörlos.

Für Gehörlose wie sie ist es nicht einfach, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Schon beim Vorstellungsgespräch braucht es einen Übersetzer. Doch Hansgrohe war offen dafür, sie einzustellen, obwohl es „Neuland“ für die Firma war. Einige organisatorische Dinge mussten umgestellt werden, wichtige Informationen etwa bekommt Kraft schriftlich. Der Feueralarm kommt direkt aufs Handy. Im Gespräch kann sie von den Lippen ablesen, zudem gibt’s Unterstützung von einer Gebärdendolmetscherin.

Für die zweifache Mutter bedeutet der Job, ein eigenes Einkommen zu haben und auf eigenen Füßen zu stehen. Auch ohne Hörsinn möchte sie am ganz normalen Leben teilhaben.

Im Rollstuhl nach dem Schlaganfall

Wegen ihrer Behinderung nicht mehr zu arbeiten, ist für Silke Schenk ebenfalls keine Option – trotz Querschnittlähmung. Die ist die Folge eines Schlaganfalls im Rückenmark im Jahr 2015. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Ihr Arbeitgeber, der Filterhersteller Mann+Hummel in Ludwigsburg, hielt an ihr fest. „Meine damalige Chefin besuchte mich nach ihrem Urlaub im Krankenhaus, direkt vom Flughafen, und auch später sehr oft“, so Schenk. Auch viele Kollegen kamen und machten ihr Mut. Den brauchte sie, denn der Schlaganfall hatte ihr erst mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Heute sagt sie: „Eigentlich ist mein Leben ganz normal, nur bewege ich mich eben nicht auf meinen Füßen, sondern auf Rädern.

Dazu haben etliche Änderungen und Umbauten beigetragen, die Mann+Hummel für sie unternahm. So wurde der Bodenbelag in den Büros ausgetauscht. Früher lag dort ein Hochflorteppich. Der schluckt zwar schön den Schall, aber ein Rolli bleibt darin hängen. An der Treppe wurde ein Plattformlift installiert, der mit Rollstuhl befahrbar ist. „Der hat leider manchmal gestreikt. Dann haben mich meine Kollegen buchstäblich auf Händen die Treppe hochgetragen“, berichtet Schenk gerührt. Inzwischen ist ihr Arbeitsplatz in einem anderen Gebäude, wo es einen Aufzug gibt.

Silke Schenk bedeutet es enorm viel, trotz Lähmung ganz normal arbeiten zu können. Schließlich ist sie schon lange dabei: 1995 begann sie ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei Mann+Hummel, später kam sie in den Personalbereich, wo sie heute noch arbeitet. Seit zwei Jahren setzt sie sich als Inklusionsbeauftragte mit viel Herzblut für das Thema ein: Mit der firmeninternen Aktion „Inklusion erleben“ sensibilisiert sie die Kollegen.