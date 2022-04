Weitere Preissteigerungen sind absehbar

Heideldruck habe weitestgehend Vorsorge getroffen, damit die Belastungen überschaubar bleiben. So wurden manche Teile von alternativen Lieferanten bezogen, die erst qualifiziert werden mussten. Die gelieferten Teile wurden in der Montage zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut. Das Unternehmen kann also liefern, wenn auch mit leichten Verzögerungen aufgrund der industrieweit spürbaren Engpässe in der internationalen Logistik. Eine weitere Steigerung der Rohmaterialpreise, die an die Kunden weitergegeben werden müssten, sei allerdings schon absehbar, sagt Fichtl.

Denn Russland ist auch ein wichtiger Lieferant für Metalle. So ist unter anderem der Preis für Stahl in die Höhe geschnellt. Denn die Sanktionen gegen Russland haben das Stahlangebot weltweit verknappt.

5 Prozent der M+E-Unternehmen Baden-Württembergs haben auch Werke in Russland

Sanktionen gegen Russland stoßen in der Branche auf Zustimmung

Für einige Unternehmen sind Russland und die Ukraine wichtige Absatzmärkte. 11 Prozent der Betriebe gaben in der Südwestmetall-Umfrage an, mehr als 4 Prozent ihres Geschäfts mit Russland zu machen, mit Spitzen von bis zu 25 Prozent. Dennoch treffen die Sanktionen gegen Russland auf Zustimmung. Hinter den Exportbeschränkungen etwa stehen 97 Prozent der Betriebe. Südwestmetall-Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick: „Die große Mehrheit unserer Mitglieder sieht die Notwendigkeit von Sanktionen, um Putin Einhalt zu gebieten, auch wenn es die Firmen selbst trifft.“ Knapp 5 Prozent der hiesigen M+E-Unternehmen haben sogar Fabriken in Russland (und knapp 2 Prozent in der Ukraine). Audi fertigt im russischen Kaluga die Modelle Q7 und Q8 – und hat die Produktion dort vorerst gestoppt.