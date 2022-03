Köln. Nach dem russischen Einmarsch verhängte der Westen harte Sanktionen gegen Russland. „Die Maßnahmen haben eine historische Qualität“, sagt Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Das macht sich selbst im Alltag der Menschen in Russland bemerkbar. Denn eine Reihe russischer Banken wird von Swift ausgeschlossen. Dem Zahlungssystem gehören weltweit über 210 Geldinstitute an. Wer nicht dabei ist, hat erhebliche Probleme bei Überweisungen. Zudem bilden sich lange Schlangen an den Geldautomaten: Die Bürger brauchen jetzt wieder mehr Bargeld, weil etwa Google- und Apple-Pay nicht mehr funktionieren.

Vor allem Energie und Metalle könnten noch teurer werden

Auch wurden etwa Hightech-Lieferungen nach Russland und die Ostsee-Pipeline „Nord-Stream 2“ gestoppt. Welcher weitere Warenverkehr könnte betroffen sein? Aus Russland erhält Deutschland neben Gas, Öl und Kohle vor allem Vorprodukte und weitere Rohstoffe – etwa Palladium. Hierfür ist Russland weltgrößter Anbieter neben Südafrika. Das Metall wird etwa für Abgas-Katalysatoren von Verbrennerfahrzeugen benötigt. Engpässe könnten bei uns Lieferprobleme in der Auto-Industrie weiter verschärfen.