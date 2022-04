Mannheim. Autofahrer spüren sie schmerzlich an der Tankstelle, die Industrie vor allem bei den Prozesskosten: die Preisexplosionen bei Rohstoffen und Energie. Was bedeuten sie für die deutsche Wirtschaft? Wie wird es wohl weitergehen, und was kann die Politk jetzt tun? Darüber sprach aktiv mit Professor Achim Wambach. Er ist Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.

Welchen Anteil haben die Energiepreise an der aktuellen Teuerung? Kann man das in etwa beziffern?

Schon im Februar machten die Energiepreise ein gutes Drittel der Inflation aus. Diese Zahl bezieht sich allerdings nur auf die unmittelbaren Energiepreise, also für Gas, Heizöl oder Benzin. Der tatsächliche Anteil ist aber noch höher, denn diese Kosten schlagen auch auf andere Produkte durch. Und der Krieg in der Ukraine hat die Situation noch verschärft.

Wie schwer trifft das unsere heimische Industrie?

Teure Energie ist ein großer Standort- und Wettbewerbsnachteil. Und in Deutschland waren die Preise schon vor dieser Krise sehr hoch. Die Ablösung vom billigen russischen Gas ist für uns besonders schwierig, weil unsere Industrie stark davon abhängt. Wird Energie noch teurer, besteht durchaus die Gefahr, dass Industrie-Unternehmen aus Deutschland abwandern.