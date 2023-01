Aktuell sind wir dabei, unser Warenwirtschaftssystem weiter zu modernisieren und die entsprechende ERP-Software mit der Produktionsplanungssoftware medienbruchfrei zu verknüpfen. Natürlich haben wir auch modernste Messtechnik und investieren kontinuierlich in das Fachwissen unserer Mitarbeiter.

Wie begegnen Sie dem Fachkräftemangel?

Auch hier helfen Kreativität und unsere Werte, um ein gutes Unternehmensklima zu sichern. Neben der Basis des respektvollen und achtsamen Umgangs mit unseren Mitarbeitern, zählt die eigene Veränderungsbereitschaft als eine wichtige Fähigkeit. Für Themen der Diversität und Inklusion schaffen wir Raum – zur verbesserten Verständigung mit einem unserer Mitarbeiter lerne ich gerade Gebärdensprache. Und sonst finden Gespräche in Ruhe bei einem guten Espresso statt, denn die Kaffeezeit ist ebenfalls ein kultureller Bestandteil.

Darüber hinaus haben wir ein kleines Fitnessstudio eingerichtet, das überraschend gut angenommen wird. Der gemeinsame Sport im internationalen Team macht Freude und vereint.

Was erwarten Sie vom neuen Jahr?

2023 wird ein spannendes Jahr. Wir haben in der Vergangenheit nahezu die gesamten Gewinne in den Betrieb reinvestiert, vor allem in Maschinen sowie Software-Weiterentwicklung und entsprechend auch in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Das wird in Zukunft so bleiben. Unsere Prozesse müssen noch effizienter werden, um wiederum steigende Preise im Einkauf und vor allem bei der Energiebeschaffung abfedern zu können. Vorausschauendes und lösungsorientiertes Handeln bleiben besonders jetzt in Zeiten geringerer Stabilität wichtig.