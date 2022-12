Auch in anderen Zukunftsbereichen mischt der Maschinenbauer mit. Etwa in der Photovoltaik (PV): Ähnlich wie Spanplatten werden auch PV-Anlagen durch Pressplatten geformt. Wieder ähnlich ist es bei Handy-Displays: „Wir haben schon Pressen geliefert, mit denen Apple in China iPhones fertigt“, sagt Quirin. Und auch beim Energie-Trendthema Nummer eins ist DILEB dabei: Die Saarländer bauen die Hauptkomponenten von sogenannten Elektrolyseuren – den Maschinen also, mit denen sich Wasserstoff erzeugen lässt.

Logistik: Der Transport ist stets eine Herausforderung

Wer die riesigen Bauteile in der Werkhalle sieht, kann sich schwer vorstellen, wie die einmal zum Kunden gelangen sollen. Stückzahl eins ist die Regel. Aber dieses eine Stück wiegt eben oft mehrere Hundert Tonnen – das macht die Logistik zur Herausforderung. Da die Schienen des alten Bahnhofs nicht mehr am Netz sind, geht alles über die Straße. „Zum Glück haben wir eine eigene Schwerlaststrecke, auf der wir ohne Brücken zum Hafen nach Dillingen kommen“, sagt Quirin. Die Transporte müsse man Monate vorher anmelden, damit Straßen gesperrt werden können.

So wie bei der bislang spektakulärsten Lieferung: Mehrere bis zu 400 Tonnen schwere Bauteile gingen 2021 in die USA. „Heute bilden die Module dort die größte Rohrschweißanlage der Welt.“