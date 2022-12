Hildesheim. Wenn er morgens in die Firma fahre, sei er „auch deshalb gut drauf, weil ich der Umwelt durch meine Arbeit etwas Gutes tue“. So sagt es Roman Ziesing. Der 28-jährige Innovationsmanager arbeitet seit vier Jahren bei der Firma Gebrüder Heyl Analysentechnik. Und was dieses Familienunternehmen aus Hildesheim produziert, sorgt für sauberes Wasser in über 60 Staaten!

Das Unternehmen fertigt Mess- und Regelsysteme, die Geräte arbeiten in der Industrie, in Krankenhäusern oder in Schwimmbädern. Sie überwachen Brunnenwasser, helfen bei der Sterilisation von OP-Besteck und sorgen mit dafür, dass die Trinkwasserqualität in Wasserwerken hoch ist.

Familienunternehmen mit Duz-Kultur

Der Nachhaltigkeitsgedanke sei ihm bei der Wahl des Arbeitsplatzes sehr wichtig gewesen, sagt Ziesing. Wobei ihm die Entscheidung für Gebrüder Heyl aus einem weiteren Grund leicht fiel: Schon als Kind wurde er vom Vater, der ebenfalls hier arbeitet, mitgenommen in den Betrieb.

„Wenn ich von jemandem überzeugt bin, kann ich gut loslassen.“ Tilman Heyl, Geschäftsführer

Den Chef Tilman Heyl spricht Ziesing mit Vornamen an. „Wir sind hier mit vielen per Du“, bestätigt auch Emma Bushin-Reimann. Die 30-Jährige ist für das Personalwesen zuständig. „Hier bin ich für alle Emma.“ Starre Hierarchien? Gibt es bei Gebrüder Heyl nicht. Es liegt wohl auch an dieser Unternehmenskultur, dass der 50-Mitarbeiter-Betrieb so erfolgreich ist. „Wenn ich von jemandem überzeugt bin, dann kann ich gut loslassen und Verantwortung abgeben“, sagt Geschäftsführer Heyl beim aktiv-Besuch.