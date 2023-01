Nach erfolgter Umsetzung des ganz auf die Hallen von Koch zugeschnittenen Konzepts waren Geschäftsführung und Belegschaft begeistert. „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, hört Pauline Koch öfter aus ihrer Belegschaft. „In einigen Hallen ist es einfach deutlich heller geworden“, freut sich die Unternehmerin.

Die Investition habe sich deshalb nicht nur finanziell, sondern auch fürs Arbeitsklima gelohnt. „Künftig werden dennoch gut 70 Prozent weniger Strom für die Beleuchtung in den Fertigungshallen verbraucht werden“, erklärt van Vegchel.

„Im Lichtkonzept ist das alles ausgerechnet und auch, wann sich die Investition rechnen wird, wie viel weniger CO2-Ausstoß wir haben und dass die Amortisierungsdauer bei etwa anderthalb Jahren liegt“, erläutert Pauline Koch.

Zudem steigt die Lebensdauer der Leuchtmittel von 4 auf 19 Jahre. „Das bedeutet: weniger Wartungsarbeiten und weniger Rohstoffverbrauch“, erläutert van Vegchel. In einem nächsten Schritt sollen deshalb nun auch in den Büros die Leuchtmittel ausgetauscht werden. Und auch in Photovoltaik will man investieren. Pauline Koch: „Der erste große Schritt ist getan, den Kosten, aber auch der Umwelt zuliebe.“