Benjamin Hertweck leitet die Entwicklung. Stolz zeigt er ein Metallgewebe. „Das dient zur Abschirmung von elektromagnetischen Strahlen“, erklärt er. „Es wird gewebt wie ein Stoff.“ Eine Innovation, mit der man ein Problem am Auto der Zukunft löst: Autonome Fahrzeuge reagieren sensibel auf kleinste elektrische Felder – ausgerechnet der Elektromotor produziert aber viele Störsignale. Das neue Gewebe schirmt sie ab. „Dafür gibt es auch weitere Einsatzbereiche“, freut sich Hertweck. „Zum Beispiel beim MRT im Krankenhaus.“ Der Physiker, der an der Schnittstelle zwischen Werkstoff- und Prozesstechnik promoviert hat, stellt die elfköpfige Entwicklungsabteilung derzeit neu auf. „Wir müssen noch schneller auf das reagieren, was sich auf dem Markt so tut!“ Dafür hat sein Team unter anderem den Innovationsprozess verbessert und verschlankt.