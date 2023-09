Was bewegt die Unternehmen derzeit besonders? aktiv fragte Hanno Höhn, Geschäftsführer des Ludwigsburger Filterspezialisten Mann+Hummel.

Herr Höhn, was steht aktuell bei Ihnen ganz oben auf der Agenda?

Neben Themen wie Transformation und Energieversorgung vor allem auch der Mangel an Fachkräften. Ich war dieses Jahr oft in Asien und habe dort viele qualifizierte Menschen gesehen, die begierig sind nach Neuem. In Europa werden es leider immer weniger. Aber solche Menschen sind für Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit essenziell. Irgendwo müssen sie herkommen.