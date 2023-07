Berlin. Seit Frühjahr 2020 galt in Deutschland erstmals ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Menschen aus Staaten außerhalb der EU. Von diesem damals grundlegenden Wandel in der Zuwanderungspolitik hat man aber kaum etwas gemerkt – denn im Frühjahr 2020 kam auch die Coronapandemie. Nun ist das Gesetz verbessert worden: Die kürzlich verabschiedete Reform öffnet die Türen unseres Arbeitsmarkts deutlich weiter als alle bisherigen Regeln.

Deutschland habe damit „das modernste Einwanderungsgesetz der Welt“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in der abschließenden Bundestagsdebatte. Künftig sei kein kompliziertes Verfahren mehr nötig, um vorab die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses zu erreichen. Und: „Wir etablieren endlich ein Punktesystem, um Menschen aus aller Welt Chancen zu bieten und damit gleichzuziehen mit Einwanderungsländern, in denen es funktioniert: mit den USA, mit Australien, mit Kanada“, so Faeser.

Der Fachkräftemangel ist längst da – und wird absehbar noch schlimmer

Hintergrund: Ende 2022 gab es hierzulande schon fast zwei Millionen offene Stellen – so viele wie noch nie. Der akute Fachkräftemangel bremst nicht nur in der Industrie das Wachstum, er wirkt sich zum Beispiel auch in der Pflege und im Handwerk enorm negativ aus sowie nicht zuletzt auch in der öffentlichen Verwaltung. Und das wird absehbar noch schlimmer, wenn bald die enorm geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen.

„Wir brauchen allein 400 000 Menschen jährlich, die aus dem Ausland in unser Land kommen“, betonte die Innenministerin im Bundestag. Wobei da einerseits die ohnehin erlaubte Einwanderung aus den EU-Staaten mitgerechnet ist, andererseits aber die laufenden Fortzüge von Ausländern noch gegengerechnet werden müssen.

Daher gilt es laut Gesetzentwurf, „die Zahlen für die Erwerbseinwanderung deutlich zu steigern“ und „den Bedarfen des Wirtschaftsstandorts Deutschland entsprechend ein Signal des Willkommens an Fachkräfte zu senden“. Damit werde „ein Beitrag zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand und zur Sicherung der Sozialsysteme“ geleistet.

Das verbesserte Fachkräfteeinwanderungsgesetz erleichtert die Zuwanderung von Menschen mit Berufsabschluss deutlich

Neu ist unter anderem, dass Qualifikationen aus Staaten jenseits der EU bei uns nicht mehr vorab geprüft werden müssen. „Wer mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen im Ausland erworbenen und dort staatlich anerkannten Berufsabschluss hat, kann künftig als Fachkraft kommen“, teilt die Regierung mit. „Das bedeutet weniger Bürokratie und damit kürzere Verfahren.“

Allerdings gilt dabei eine Gehaltsschwelle. Wird diese nicht erreicht, ist die deutsche Anerkennung des fremdländischen Berufsabschlusses auch weiterhin nötig. Betriebe dürfen dann aber eine „Anerkennungspartnerschaft“ übernehmen: Die Fachkraft aus der Ferne darf schon hier arbeiten, auch wenn die formale Anerkennung anfangs noch nicht vorliegt.