Auch Körber-Konzern ist dabei

Zu den norddeutschen Pionieren in Sachen Dualstudium zählt die Körber AG, ein internationaler Technologiekonzern mit Sitz in Hamburg. Silke Busch, Ausbildungsleiterin im Körber-Geschäftsfeld Technologies, berichtet, dass aktuell 64 der rund 140 Azubis in Hamburg ein duales Studium absolvieren.

Seit Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und der Nordakademie zusammen. Silke Busch: „Zurzeit studieren unsere Nachwuchskräfte in den klassischen Bereichen Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau.“

Vorteile für Unternehmen und Beschäftigte

Einen wichtigen Aspekt des Dualstudiums sieht sie in der Verzahnung zwischen Studium und Ausbildung. „Wir lernen unsere künftigen Fachkräfte früh kennen und fördern gezielt ihre Entwicklung. Zudem können wir das Studium in Kooperation mit den Hochschulen mitgestalten, und last but not least finden alle Studierenden schon sehr früh ihren persönlichen Platz bei uns.“

Die Nähe zu den künftigen Kollegen schätzt auch Maximilian Arndt, Ausbildungsleiter des Spezialmaschinenbauers Getriebebau Nord. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Antriebslösungen für mehr als 100 Branchen.

Enge Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Hochschulen

Am Stammsitz in Bargteheide lernen derzeit rund 80 Auszubildende, darunter Dualstudierende in den Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik, angewandte und technische Informatik, Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.

„Für uns bietet sich die Chance, junge motivierte Leute zu bekommen, die wir so ausbilden können, wie wir es benötigen“, sagt Arndt. Sein Unternehmen arbeitet eng mit der TUHH, der Nordakademie und der HAW zusammen.

Diverse Vorteile für die Studierenden

Ähnlich bewertet Torsten Schröder, HR-Manager in der Berufsausbildung des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnik-Spezialisten Dräger, das duale Studium. Vor allem, wenn es darum geht, Studierende frühzeitig zu begleiten und sie an das Unternehmen zu binden. „So können wir von Anfang an unsere konkreten Bedarfe und Anforderungen unserer Fachbereiche erfüllen und bedienen“, sagt er.

Einen weiteren Vorteil nennt TUHH-Koordinator Henning Haschke: „Wer dual studiert, sollte sich voll und ganz auf seine Ausbildung konzentrieren können und sich nicht um die Finanzierung kümmern müssen.“ Weil die Unternehmen ihren dual Studierenden in der Regel ihre jeweilige Ausbildungsvergütung zahlen, müssen die sich über die Finanzierung keine Gedanken machen.

Auch die „Soft Skills“ kommen nicht zu kurz

Ergänzend zum eigentlichen Studium haben die Unis und Hochschulen zahlreiche Angebote entwickelt, die den Studierenden das Arbeiten erleichtern. So bietet die TUHH neben der bereits erwähnten Kombi aus ingenieurwissenschaftlichem Studium und anwendungsorientierten Praxisphasen ein „Soft-Skill-Training“ an. Hier können die Studierenden Know-how in Sachen Arbeitsorganisation, Selbstmanagement und Sozialkompetenz sowie Integrations- und Teamfähigkeit erwerben.

Die mit der Wirtschaft kooperierende Nordakademie setzt nicht nur auf eine enge Verzahnung mit den Unternehmen. Sie verbessert auch permanent ihre Studiengänge, stimmt diese mit den Entwicklungen in den Ausbildungsbetrieben und den inhaltlichen Veränderungen in der Forschung ab.