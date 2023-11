Eine Suchfunktion hilft, die Möglichkeiten passend einzugrenzen. Mit Filteroptionen wie „Lieblingsfächer“, „Charaktereigenschaften“ oder „Interessen“ können sich die App-User personalisierte Ergebnisse liefern lassen. Per Push-Benachrichtigung gibt es die aktuellsten Angebote direkt per Erinnerung aufs Handy geschickt. Die Favoriten können bequem für einen späteren Zeitpunkt in der Merkliste gespeichert werden.

Kontaktaufnahme mit Firmen möglich

Mit über 10.000 Angeboten für Studiengänge (auch dual), Praktika, Werkstudentenstellen, Abschlussarbeiten, Event-Tipps und vielem mehr wird der Weg in die M+E-Industrie zum Kinderspiel.

Zudem stellen sich die Partnerunternehmen aus der Metall- und Elektro-Industrie mit ihrem Profil ausführlich in der App vor. Interessierte können so direkt Kontakt zum Wunschbetrieb aufnehmen, wenn sie Fragen haben oder sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben möchten.

Melanie Kerker, Bildungsreferentin beim Arbeitgeberverband Nordmetall, ist von den Möglichkeiten der neuen App angetan. „Die neue think ING. App erleichtert es dem Nachwuchs sehr, den Einstieg in die M+E-Branche zu finden. Vor allem das vielfältige Angebot und die durchdachte Struktur machen sie zu einem wertvollen Helfer bei der Berufsorientierung junger Menschen.“

Die App von think ING. steht im Google Play Store und im Apple Store zum Download bereit.