Als ideales Werkzeug zum Lernen, Lehren und Interagieren stellte Robert Vogel, Informatiker und Chef der Starnberger Beratungsfirma „Unternehmen mit Zukunft“ die Technologien VR und AR vor. Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) revolutionieren nicht nur die Art und Weise des Lernens, sondern auch, wie Wissen geteilt und angewendet wird, so Vogel.

Virtual Reality ermöglicht immersive Erfahrung

An mehreren Praxisbeispielen verdeutlichte er die Vorteile der Techniken. Während Virtual Reality eine vollständig immersive Erfahrung darstellt, in der die reale Umgebung dank der VR-Brille durch eine simulierte Umgebung ersetzt wird, steht AR für die Erweiterung der realen Umgebung durch Hinzufügen digitaler Elemente, beispielsweise mithilfe von Smart Glasses.

Die VR-Technik sei immer dann hilfreich, wenn mehrere Menschen gemeinsam Aufgaben bearbeiten. Aber auch dann, wenn man in gefährlichen oder schwer zugänglichen Umgebungen arbeiten möchte, etwa in Sicherheitstrainings, beim Zusammenbau von Maschinen oder wenn man in das Innere von Organen schauen möchte.

Die Zusammenarbeit wird effizienter

Vogel: „Mit VR kann ich ideal gemeinsam lernen und so interagieren, als stünde ich mitten im Raum.“ Mittendrin statt nur dabei, gewissermaßen. „Ich kann eine Mikrowelle von innen erkunden, in Automotoren schauen und weitere Orte besuchen, an die man normalerweise nicht gelangt.“

Mit der Ausbildungskonferenz wird den Mitgliedern jährlich die Möglichkeit geboten, sich zu vernetzen und neue Praxis-Impulse für die Gestaltung der dualen Ausbildung aufzunehmen. Insbesondere mit Blick auf die Fachkräftesicherung ist dies ein wichtiges Anliegen.