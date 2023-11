Das sagt die Gen Z

Selin Aylin Yildirim, Auszubildende zur Industriekauffrau bei Wafios:

„Meine Generation ist sehr offen, vielseitig und flexibel. Ich denke, viele Ältere mögen zum Beispiel lieber einen normalen Schreibtischjob. Wir sind da eher flexibel, wollen reisen und andere Dinge sehen.

Ich mache derzeit eine Ausbildung zur Industriekauffrau beim Unternehmen Wafios in Reutlingen und bin im dritten Ausbildungsjahr. Den Beruf habe ich gewählt, weil er sehr vielseitig ist. Man durchläuft in der Ausbildung verschiedene Abteilungen und kann sich dann für eine Abteilung entscheiden. Im Berufsleben ist mir besonders wichtig, dass man mich ernst nimmt und meine Arbeit wertschätzt.“

Pascal Bohns, Schüler:

„Wir sind eine sehr informierte Generation durch den Zugang zu jeglicher Information im Internet, wo wir uns eben hauptsächlich aufhalten. Und ich glaube, wir achten sehr viel auf unsere Gesundheit und auf unsere Freizeit. Wir wollen einen Arbeitgeber haben, der uns die Möglichkeit gibt, unseren Arbeitsalltag so zu gestalten, wie wir wollen. Themen wie zukunftsorientierte Arbeitsgestaltung, Work-Life-Balance und Flexibilität sind für uns sehr wichtig.

Ich mache gerade die kaufmännische Fachhochschulreife. Für diese Fachrichtung habe ich mich entschieden, weil sie vielseitig und anspruchsvoll ist. Meinen Abschluss habe ich ungefähr 2025.“

Lukas Koller, Entwicklungsingenieur bei Elring Klinger:

„Ich glaube, meine Generation unterscheidet sich von älteren Generationen darin, dass wir mehr Flexibilität suchen. Und uns zum Beispiel unsere Arbeitszeit individueller einteilen wollen. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir weniger arbeiten wollen! Sicherlich haben wir auch einfach mehr Chancen als ältere Generationen – und können uns praktisch genau den Job aussuchen, den wir haben möchten.

Ich selbst habe mich nach dem Abitur für ein duales Studium beim Unternehmen Elring Klinger entschieden. Ich bin glücklich, dass ich derzeit an der neuesten Technologie arbeiten darf – der Batterie-Technologie für die Mobilität der Zukunft. Ich liebe die Vielseitigkeit. Und dass ich meinen Ehrgeiz einbringen kann.“

Aleksandr Sinkaruk, Schüler:

„Für mich ist jedenfalls wichtig, dass ich mit meinem Beruf später meine Familie ernähren kann, denn ich möchte gerne eine haben. Und dass ich Aufstiegschancen habe – also erst mal klein anfange und mich dann weiter hocharbeiten kann. Ich möchte mich gerne in Projekte einbringen und fände es gut, Homeoffice machen zu können und mir meine Zeit selbst einzuteilen, wie es ja auch in vielen Unternehmen schon gehandhabt wird. Ich finde es sehr interessant, wie viele verschiedene Berufswege es gibt und wie jeder Mensch seinen Weg geht.

Ich mache gerade die Fachhochschulreife und weiß noch nicht so genau, was ich werden will, aber schon eine grobe Richtung: etwas mit Wirtschaft. Zum Beispiel Industrie- oder Bankkaufmann.“