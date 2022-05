Was also tun? Wie kriegt man es hin, dass demnächst deutlich weniger Menschen zumindest das Gleiche erwirtschaften? Antwort: „Die Produktivität muss steigen“, sagt IW-Forscher Oliver Stettes. Eben so wie bei „Oma Erika“.

Und dabei helfen sollen: Roboter! Stettes: „Automatisierung kann durchaus ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein.“ Heißt: Für Menschen, die in Rente gehen, könnten zukünftig Maschinen die Lücke schließen. Das Potenzial ist gewaltig, die Anfänge schon zu sehen: Assistenzroboter in Operationssälen, Reinigungsroboter, Lieferroboter in Warenlagern, aber auch „Software-Bots“, die Büroarbeiten in Windeseile erledigen – alles längst da!

Und sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Nach einer IAB-Schätzung arbeitet hierzulande ein Drittel aller Beschäftigten in einem Beruf, den zukünftig womöglich auch eine Maschine erledigen könnte. Schon heute ist Deutschland laut Zahlen des Branchenverbands International Federation of Robotics mit rund 230.000 Industrie-Robotern die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft in der Europäischen Union.

Je größer die Engpässe, desto eher lohnt sich Technologie

Bislang setzten vor allem Großunternehmen, in der Automobil-Industrie beispielsweise, auf die Dienste von Robotern. Im Mittelstand und bei kleineren Unternehmen dagegen waren die stählernen Kollegen selten anzutreffen. Grund: zu teuer, zu groß, schwer zu integrieren.