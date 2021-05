Corona-Arzneien: Sie könnten zum Gamechanger werden

Als „Kandidat Nummer eins“ nennt der Pharmazieprofessor den Wirkstoff Molnupiravir, den der US-Pharmakonzern MSD ursprünglich für die Grippetherapie entwickelt hat. Er blockiert die Vermehrung des Virus-Erbguts. Bei Testpersonen verringerte er die Virenlast in fünf Tagen Behandlung erheblich. Vorteil: Die Arznei kann eingenommen und muss nicht gespritzt werden. Sie ist aktuell in den entscheidenden klinischen Tests. MSD will in der zweiten Jahreshälfte bei der US-Arzneibehörde FDA eine Notfallzulassung beantragen.

Ein Gamechanger könnte auch eine vom US-Konzern Pfizer entwickelte Substanz werden. Sie blockiert im Körper das Virus-Enzym für die Eiweißspaltung. Die sei ein wichtiger Schritt der Virusvermehrung, erklärt der Biochemiker Professor Rolf Hilgenfeld von der Universität zu Lübeck. „Den Wirkstoff könnten Kranke bei den ersten Symptomen als Tablette oder Kapsel einnehmen. Damit wäre sogar Prophylaxe möglich.“

Antikörper-Präparate senken das Risiko schwerer Verläufe

Jedoch steht die Substanz noch am Anfang der klinischen Tests. Das Mittel verdankt Pfizer auch Hilgenfeld und seinem Team, die schon im März 2020 die Struktur des Virus-Enzyms für die Eiweißspaltung ermittelten. Die Lübecker entwickeln auch einen Hemmstoff dafür.

Hoffnungen setzen Forscher zudem auf sogenannte Antikörper-Arzneien. Nach dem Vorbild von Antikörpern genesener Patienten stellen sie biotechnisch in großen Mengen Abwehrstoffe her. Und behandeln damit Kranke. Die Präparate senken das Risiko schwerer Verläufe; eine Handvoll könnte noch 2021 eine Zulassung bekommen. Nachteil: Sie müssen frühzeitig und per Infusion gegeben werden. Gerade wird geklärt, wie das bei Patienten auch ambulant geschehen kann. Zum Inhalieren soll sich ein Antikörper eignen, den Boehringer Ingelheim und die Unis Köln und Marburg entwickeln.

„In Deutschland wurde die Forschung an Corona-Arzneien über Jahrzehnte vernachlässigt, daher haben wir nichts in der Hand“, moniert Biochemiker Hilgenfeld. „Jetzt müssen wir es besser machen.“ Die Chancen sind da. Auch die Bundesregierung hilft mit. Sie will die Arbeit kleinerer Firmen an Covid-Arzneien mit 300 Millionen Euro fördern.