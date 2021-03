Diese Systeme gibt es auf dem Markt

Wer mehr über einzelne Anwendungen und Anbieter erfahren möchte, kann sich zum Beispiel auf wirfuerdigitalisierung.de informieren. Eine kleine Auswahl aus dem App-Markt stellt aktiv hier kurz vor:

Darf ich rein

wurde von der Darfichrein GmbH, einem Tochterunternehmen der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern, in Kooperation mit Dehoga Bayern entwickelt. Die Anwendung funktioniert aber in allen Bundesländern. Um Gruppen einzuchecken, genügt es, wenn eine Person den QR-Code scannt, sich im Formular einträgt und dann weitere Personen hinzufügt. Wer mit seinem Handy den QR-Code nicht scannen kann, dem steht auch einen Direktlink zur Verfügung. Darfichrein wurde schon an über 3.700 Standorten für mehr als 2,6 Millionen Check-ins genutzt.

darfichrein.de

Recover

speichert die erfassten Gästedaten verschlüsselt auf dem Recover-Server der Kölner Digitalagentur Railslove. Diese hat lediglich auf die Metadaten (Ort und Zeit) Zugriff, nicht aber auf die Gästedaten. Liegt dem Gesundheitsamt ein Corona-Fall vor und fragt es bei dem betreffenden Betrieb an, gibt dieser Recover Bescheid. Die Agentur schaltet dann die Gästeliste im fraglichen Zeitraum für das Gesundheitsamt frei. Für IT-Kundige, die die Sicherheit unter die Lupe nehmen wollen, hat Recover den Quelltext im Internet veröffentlicht.

recoverapp.de

Hygiene-Ranger

bietet in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem einen Kids-Check-in für Eltern oder Trainer in Vereinen sowie einen Gruppen-Check-in für Mannschaften, Schulklassen oder Familien. Die Daten werden fristgerecht gelöscht – je nach Land spätestens nach sechs Wochen. Im Fall einer Corona-Infektion wird die Kontaktdaten-Dokumentation relevanter Besucher von Hygiene-Ranger via passwortgeschützter Download-Datei ausschließlich an das Gesundheitsamt übermittelt. Wo Hygiene-Ranger im Einsatz ist, zeigt eine interaktive Karte auf der Internetseite, wenn man unter „Erkunden“ eine Betriebskategorie auswählt.

hygiene-ranger.de

Smartmeeting

eignet sich auch für Unternehmen, etwa in Besprechungsräumen. Beim Check-in wird eine Bestätigung an die angegebene Handynummer oder E-Mail-Adresse versandt und dadurch sichergestellt, dass diese korrekt ist. Die Daten werden in der Open Telekom Cloud gespeichert und automatisch nach einem Monat gelöscht. Kommt das Gesundheitsamt auf den Betrieb zu, muss dieser sich nur per E-Mail an den Support von Smartmeeting wenden. Der setzt sich dann mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Mit dieser Anwendung haben bereits über 500.000 Personen bei mehr als 200 Organisationen eingecheckt.

smartmeeting.online

Corona-Anmeldung

stammt von drei Nürnberger IT-Spezialisten. Der kostenlose Service wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Auch hier können Gastronomen digitale Menükarten integrieren. Die Gästedaten liegen in einer geschützten Datenbank und werden vier Wochen lang aufbewahrt.

corona-anmeldung.de

Luca

muss auf dem Handy des Gasts installiert sein, damit er die App für die Dateneingabe nutzen kann. Man findet sie im Google Play Store oder im App Store. Für Gäste ohne App auf dem Handy gibt es eine Web-Version. Im Infektionsfall kann der Gast seine in der Luca-App erfasste Historie für das zuständige Gesundheitsamt freigeben. Die zweifach verschlüsselten Gästelisten der Betriebe kann nur das Gesundheitsamt – nach Freigabe durch den Betrieb – wieder entschlüsseln. Nach spätestens 30 Tagen werden die Check-ins gelöscht.

luca-app.de