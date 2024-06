Neue Entwicklungen machen Airbags zunehmend anpassungsfähiger

In dieser reagiert ein Gas mit einem Oxidator. Als Gas nutzt man mittlerweile meist Guanidinnitrat, das in der Regel mit Kupfer- oder Eisenoxid reagiert. Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf entstehen und füllen unter hohem Druck den Luftsack in 30 bis 35 Millisekunden. Beim Beifahrer- oder Seiten-Airbag kommt aufgrund des höheren Volumens zusätzlich eine Mischung aus Argon und Helium zum Einsatz.

„Derzeit arbeiten Hersteller an immer adaptiveren Airbags“, erklärt Jörg Fehr, Experte für Fahrzeugsicherheit von der Universität Stuttgart. Dabei passt sich die Füllgeschwindigkeit an die Intensität des Aufpralls an. „Künftig könnten die Systeme auch auf das Gewicht und die Lage der Insassen reagieren.“ Zudem seien zuletzt externe Airbags entlang der Seitentüren mit komplexer Sensorik entwickelt worden. Laut Studien fallen dadurch Verletzungen für die Insassen um 40 Prozent weniger schwer aus.