Ostfildern/Sindelfingen. Auf einem Drahtwürfel blinken kleine Lämpchen, die Schaltungen funktionieren! Gelötet wurden sie beim Automatisierungsexperten Pilz in Ostfildern – von Schülern. Sie haben im Rahmen der sogenannten Praktikumswoche 2022 in das Unternehmen reingeschnuppert. Demnächst gibt es wieder die Möglichkeit, denn in den Pfingstferien startet diese Aktion in die diesjährige Runde. Eine Woche lang können dann Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren an jedem Tag ein Kurzpraktikum in einem anderen Unternehmen machen, also insgesamt in fünf Betrieben. Eine einmalige Gelegenheit, in kurzer Zeit viele verschiedene Firmen und Berufe kennenzulernen! Die Teilnehmer gewinnen wertvolle Einblicke in den Alltag im Betrieb und sehen, was in der Praxis dort tatsächlich gemacht wird.

In der Praktikumswoche geht die Vermittlung automatisch

Und so geht’s: Interessierte registrieren sich auf praktikumswoche.de. Dort legen sie den gewünschten Zeitraum fest und wählen eine Region aus und die Tätigkeitsbereiche, die sie kennenlernen möchten. In der Metall- und Elektroindustrie sind das: Metallverarbeitung, technisches Büro (technisches Zeichnen), Optik & Feinhandwerk, Elektronik & Anlagen, Maschinen & Kfz, außerdem auch EDV & IT. Wer sich nicht sicher ist, welche Bereiche infrage kommen, kann auch zuerst den Berufsfeldertest machen. Die Praktikumsplätze werden dann automatisch vermittelt: Das System sucht kostenlos passende Betriebe.

Praktikumsrunden finden in den Pfingstferien und in den Herbstferien statt

In Baden-Württemberg laufen die Praktika in den Pfingstferien und den zwei Schulwochen danach, eine zweite Runde findet in den Herbstferien und den zwei davorliegenden Schulwochen statt. Praktika außerhalb der Ferien müssen mit der Schule abgesprochen werden. Dafür gibt es ein Formular zum Herunterladen auf der Internetseite der Praktikumswoche.

Der M+E-Info-Truck gibt erste Einblicke in die Arbeitswelt

Einen guten ersten Eindruck der Arbeitswelt in der Metall- und Elektro-Industrie vermittelt auch der M+E-InfoTruck. Unternehmen können den Truck unter me-vermitteln.de buchen. Er ist mit einem Roboter und digitalen Schaltungen ausgestattet, außerdem gibt es Infos über die Berufe.

RAS Reinhardt Maschinenbau aus Sindelfingen hatte den Truck im April schon zum dritten Mal geordert. Zehn Tage lang stand er auf dem Firmengelände und konnte von Schülern der siebten Klasse aus Schulen der Region besucht werden. Anschließend wurden sie durch den Betrieb geführt, sahen die Montage, die Live-Demo einer Blechbearbeitungsmaschine und ein Video aus der Produktion.

So wollen die Unternehmen junge Menschen bei der Berufswahl unterstützen und zeigen, wie attraktiv und vielfältig die M+E-Industrie ist: Immerhin gibt es rund 40 Ausbildungsberufe, außerdem viele duale Studiengänge. 2022 wurden 8.590 neue Azubis in den Mitgliedsunternehmen von Südwestmetall und dem Unternehmensverband Südwest eingestellt. 80 Prozent dieser Azubis lernen gewerblich-technische Berufe. Schon in der Ausbildung verdient man in der M+E-Branche übrigens nicht schlecht:

Mit einfachen Aufgaben lässt sich Technik gut erklären aktiv hat mit den Unternehmen RAS Reinhardt und Pilz über ihr Engagement gesprochen. Lucas Fischer, Ausbilder bei Pilz, erzählt: „Anhand von einfachen Aufgaben können wir erklären, wie Automatisierungslösungen prinzipiell funktionieren.“ Insgesamt 29 Schüler und 8 Schülerinnen hat er zusammen mit Azubis letztes Jahr im Rahmen der Praktikumswoche bei Pilz betreut. Und weil es so gut gelaufen ist, macht das Unternehmen auch dieses Jahr wieder mit. Auch Rainer Stahl, Geschäftsführer von RAS Reinhardt, ist mit seiner Truck-Aktion zufrieden: „In zehn Tagen kamen insgesamt rund 300 Schüler.“

Pilz: Wie man ein elektronisches Tic-Tac-Toe-Spiel baut Die Pilz GmbH & Co. KG aus Ostfildern ist Technologieführer in der Automatisierungstechnik und bietet Sicherheitslösungen für eine große Bandbreite an Branchen: von der Lebensmittel-Industrie bis zur Bahn. Weltweit beschäftigt Pilz rund 2.500 Mitarbeiter auf allen Kontinenten, davon 1.000 in Deutschland. Das Familienunternehmen ist besonders innovationsstark: Etwa ein Fünftel des Umsatzes steckt es in Forschung und Entwicklung.

Bild: aktiv/Wilhelm Mierendorf Elektronik einfach gemacht: Ausbilder Lucas Fischer zeigt, was Schüler bei Pilz machen. Aus einem Bausatz basteln sie kleine elektronische Spiele wie Tic Tac Toe, das Kombinationsspiel mit Kreuzen und Kreisen.

Bild: aktiv/Wilhelm Mierendorf Praktikanten fertigen Teile: Hier werden Löcher in Platinen gebohrt, durch die später Kabel geführt werden.

Bild: aktiv/Wilhelm Mierendorf Lizenz zum Löten: Im Praktikum erleben die Schüler, wie elektronische Schaltungen entstehen. Auf der Unterseite einer Platine dürfen sie die Kabel zu den Lämpchen verlöten.

Bild: aktiv/Wilhelm Mierendorf Automatisierter Rennwagen: Spielerisches auch in der Ausbildung. Dieser Wagen wird darauf programmiert, in einem Rennen möglichst schnell und möglichst viele Büroklammern aufzusammeln. RAS GmbH: Einblick in die Welt der Blechbearbeitung In der Blechbearbeitung ist die RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH seit bald 85 Jahren eine feste Größe. Das Sindelfinger Unternehmen mit Produktionsstätte in Wildberg-Effringen (Nordschwarzwald) ist seit drei Generationen in Familienhand. Mit rund 260 Mitarbeitern stellt es vollautomatische Bearbeitungszentren zum Schneiden, Biegen und Formen von Blechen her und ist Vorreiter bei Schwenkbiegemaschinen.

Bild: RAS Reinhardt Rollendes Info-Zentrum: Der M+E-Truck informiert über die Branche und die Berufe. Im April stand er zehn Tage lang bei RAS Reinhardt auf dem Firmenparkplatz. 19 Schulklassen aus sieben Schulen kamen und bestaunten unter anderem einen Cobot, also einen Roboter, der mit Menschen zusammenarbeitet.

Bild: RAS Reinhardt Schüler im Betrieb: Eine von vielen Schulklassen beim Rundgang durch den Firmenstammsitz in Sindelfingen. Ausbildungsmeister Rüdiger Piech erklärt die Montageabläufe beim Bau von Blechbearbeitungsmaschinen.

Bild: RAS Reinhardt Lernen am praktischen Objekt: Mit kleinen Maschinen fängt es an: Ein Azubi im ersten Lehrjahr demonstriert die Montage eines Handhabungsgeräts.

Bild: RAS Reinhardt Faszination Maschinen: Ein Firmenbesuch oder ein Praktikum inspirieren viele zu einem Industrieberuf. In der Ausbildung wird es dann erst richtig interessant – hier bei der Einweisung in eine Schwenkbiegemaschine.