Matthias Löffler (36), Head of Strategy, Portfolio & Business Development ProConnect, ZF Friedrichshafen AG:

Schon als kleiner Junge war ich begeistert von Autos. Mein Traum war, an ihrer Entwicklung mitzuarbeiten. Ich habe an der Uni Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik studiert und dann bei Autoherstellern gearbeitet, in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Jetzt arbeite ich bei ZF in Friedrichshafen an neuen digitalen Lösungen für autonomes Fahren und das softwaredefinierte Fahrzeug. Zum Beispiel an einer Konnektivitätslösung, die Fahrzeuge mit der Cloud und mit der Verkehrsinfrastruktur verbindet. Ich will nicht nur am Auto der Zukunft, sondern generell an den Zukunftsthemen der Gesellschaft mitarbeiten! Das kann ich hier in einer Hightech-Umgebung.

Besonders gefällt mir, dass man sich immer mit den neuesten technologischen Entwicklungen beschäftigt. Und man hat viele Schnittstellen mit anderen Bereichen, etwa digitalen Geschäftsmodellen. Obwohl ZF ein Weltkonzern ist, ist das Umfeld sehr kollegial. Wenn ich bestimmte Autos auf der Straße sehe, bin ich stolz: An deren Technologie habe ich mitgewirkt.