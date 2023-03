Zeiss-Azubis brüten neue Ideen aus

Das Team um Yannick Peitl (links) hat ein Messgerät entwickelt. Das war ihr Projekt im sogenannten „Makeathon“. In diesem Wettbewerb haben verschiedene Azubi-Teams eine Woche lang miteinander gewetteifert: in Sachen Einfallsreichtum, Problemlösung, Kooperation – aber auch in der der praktischen Umsetzung von Ideen. Am Ende musste ein Prototyp auf dem Tisch stehen.