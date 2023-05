Trotzdem ist bestimmt nicht immer alles eitel Sonnenschein, zum Beispiel in Krisen …

In Krisenzeiten kommt es darauf an, dass wir Geschäftsführer mit den Arbeitnehmervertretern gemeinsam auch Probleme lösen können, und das funktioniert bei uns gut – gerade weil sich viele in der Belegschaft so mit ihrem Betrieb identifizieren können. Gemeinsam schaffen wir zum Beispiel die Flexibilität, die wir zurzeit besonders brauchen: Unter anderem, indem wir Flexi- und Gleitzeitkonten nutzen.

Welche Herausforderungen gibt es derzeit noch zu lösen?

Es sind bewegte Zeiten, weil wir die Nachwirkungen der Pandemie noch spüren und weitere Krisen dazugekommen sind. Belastend sind vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise und die steigenden Zinsen. Außerdem herrscht noch immer Materialmangel.

Welche Strategien haben Sie bei Rosenbauer zum Beispiel entwickelt, um mit dem Materialmangel zurechtzukommen?

Wir haben möglichst viel auf Lager. Wenn die Vorprodukte mal verfügbar sind, bestellen wir deutlich mehr als gerade nötig. Deshalb nutzen wir derzeit sogar Parkplätze als Lagerfläche.

Ist die Metall- und Elektro- Industrie denn international noch wettbewerbsfähig?

Ja, denn sie hat bei uns in Deutschland und in Baden-Württemberg grundsätzlich sehr viele Stärken. Wir sind gut im Ingenieurwesen, wir sind gute Problemlöser. Wir sind die Tüftler, die Erfinder, die Perfektionisten – deshalb sind unsere Produkte auch überall in der Welt führend. Viele junge Leute sind aus diesem Grund Feuer und Flamme, wenn sie erst einmal die Arbeit in einem Industrieunternehmen kennenlernen. Wie zum Beispiel der Sohn einer meiner Mitarbeiterinnen: Er wollte ursprünglich in den öffentlichen Dienst. Nachdem er aber einen Tag lang in unser Unternehmen reingeschnuppert hat, ist er jetzt Azubi bei uns – und voll in seinem Element.