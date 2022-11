In den wichtigsten Abnehmerländern ist die Lage schwierig

Ein Blick auf Europa, die Weltmärkte und den internationalen Handel zeigt ebenfalls: Auch in den wichtigsten Abnehmerländern für Bayerns Produkte ist die Lage derzeit äußerst schwierig.

Der Export hat’s bislang gebracht. Wirtschaft wie Beschäftigten in Bayern und Deutschland bescherte er in den vergangenen Jahrzehnten Wachstum und Wohlstand. Doch jetzt hat die Krise das Ausland genauso erwischt wie uns. Dadurch sinkt die Nachfrage auf den globalen Märkten, was Bayern als exportorientierten Standort besonders trifft.

Mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft wird 2023 schrumpfen, erwartet etwa der Internationale Währungsfonds (IWF). Die Währungswächter beobachten die globale Wirtschaft genau, damit internationale Zahlungen und Waren ungestört zwischen den Ländern fließen können. Wiederholt senkte der IWF seine globale Wachstumsprognose für das kommende Jahr, auf nunmehr 2,7 Prozent (0,2 Prozentpunkte weniger als im Sommer angenommen). Der Abschlag klingt auf den ersten Blick nicht dramatisch, doch ist dies die schwächste Vorhersage seit rund 20 Jahren, wie der IWF betont – mit Ausnahme der Pandemie und der Weltfinanzkrise 2008.

Kein großes Industrieland der Welt schneidet in der Prognose so schlecht ab wie Deutschland, das noch dazu mit einem erwarteten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent für kommendes Jahr als einziges im Minus liegt!

„Das Schlimmste kommt noch“, sagt der Internationale Währungsfonds

Die Krise ist lange nicht vorbei. „Das Schlimmste kommt noch“, so IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas. Das Wachstum in den USA und in der Europäischen Union fällt deutlich geringer aus, so die IWF-Prognose. In China wird der Wert 2023 zwar nach oben gehen, im Vergleich zu 2021 wird er jedoch nur noch annähernd halb so hoch sein. Das hat Gewicht. Die drei Genannten sind die größten Volkswirtschaften der Welt und allesamt Länder, von deren Nachfrage Bayern stark abhängig ist.

Keiner weiß, wie weit es noch runtergeht, was da noch kommt. Die Aussichten sind äußerst unsicher, sagt der IWF. Wie es weitergeht, hänge entscheidend von der Geldpolitik und dem Verlauf des Kriegs in der Ukraine ab. Auch ein Wiederaufflammen von Corona in diesem Winter könne die Weltwirtschaft weiter bremsen.