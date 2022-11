München. Ein betrübliches Bild mit wenig Optimismus: So beschreiben derzeit die Finanzchefs deutscher Unternehmen die wirtschaftliche Lage. Das ergab der aktuelle CFO Survey der Unternehmensberatung Deloitte. Demnach erwarten die Befragten einen weiteren starken Rückgang ihrer Geschäfte. Kaum einer der abgefragten Parameter gibt Anlass zu kurzfristiger Hoffnung. Darüber sprach aktiv mit Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte.

Was sind derzeit die drängendsten Probleme der Unternehmen?

Aus unserer Sicht sind das vor allem die explodierenden Energiekosten, hohe Inflation und hohe Erzeugerpreise – sie lagen im September fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr! Dazu kommen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die Furcht vor Rezession. Der Fachkräftemangel ist ebenfalls ein Risiko. Und speziell für das Verarbeitende Gewerbe bleibt Geostrategie wichtig, das liegt am Krieg in der Ukraine, aber auch an der unsicheren Lage in China.

Wie gehen die Betriebe damit um?

Kostensenkungen haben für sie absolute Priorität, aber auch Investitionen bleiben wichtig. Wir sehen allerdings, dass etwa das Verarbeitende Gewerbe hier vorsichtiger wird. Über die Hälfte plant, aufgrund steigender Kosten weniger zu investieren. In der Automobilbranche und im Maschinenbau sollen sogar Beschäftigungspläne zurückgefahren werden.

Die große Mehrheit der Unternehmen erwartet zudem als Folge des Ukraine-Kriegs verstärkte Blockbildung in der Weltpolitik und zunehmende politische Hindernisse für internationalen Handel und Investitionen. Das führt dazu, dass Unternehmen, die ihren Umsatz vermehrt im Ausland erzielen, ihre Strategien stärker anpassen und genau schauen müssen, wo und wofür sie ihre Mittel einsetzen. Das gilt etwa für den Automobil- und Maschinenbausektor.

Sie sagen, Unternehmen investieren weniger. Warum ist das problematisch?

Es besteht definitiv eine Gefahr, dass an den falschen Stellen gespart und somit die Zukunftsfähigkeit gefährdet wird. Die großen Trends – Dekarbonisierung und demografischer Wandel vor allem – bleiben ja trotz Krieg und Unsicherheit intakt. Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten. Ebenso wird die technologische Disruption voranschreiten. Wichtige Themen sind etwa Wasserstoff, künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Unternehmen können es sich hier nicht leisten, nicht vorne dabei zu sein.