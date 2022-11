Angelique Renkhoff-Mücke, Tarifverhandlungsführerin des vbm, erklärte: „Die IG Metall hat ihre Forderung von 8 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten aufgestellt. In diesem Zeitraum wird es aber kein Wachstum geben, was verteilt werden kann.“ Die Wirtschaftslage sei schließlich extrem schwierig, die Produktion liegt bei 14 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2018. Zudem werde die wirtschaftliche Lage seit Eröffnung der Tarifrunde eher schlechter als besser. Allerdings, so Renkhoff-Mücke: „Bei einer längeren Laufzeit ergeben sich Spielräume für eine tabellenwirksame Entgelterhöhung.“

Ziel sei es nach wie vor, ein tragfähiges Ergebnis zu finden, das den Unternehmen Planungssicherheit und Flexibilität gibt und die Sorgen der Beschäftigten berücksichtigt. Der vbm nehme jedoch bedauernd zur Kenntnis, dass die IG Metall den Arbeitgebern vorwirft, auf Zeit zu spielen und mit dem Angebot den Widerstand der Beschäftigten zu provozieren. „Wir appellieren an die IG Metall, jetzt intensiv an einem ernsthaften Lösungskorridor mitzuwirken“, sagte Renkhoff-Mücke.

Zudem fordert der vbm die IG Metall auf, von Streiks abzusehen. „Unser Angebot ist ein positives Signal für die Tarifpartnerschaft. Streiks sind äußerst kontraproduktiv.“