Nürnberg. Ohne Ergebnis ist die erste Runde der Tarifverhandlungen zwischen dem bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverband vbm und der IG Metall in Nürnberg zu Ende gegangen. Die Verhandlungspartner haben sich auf Anfang Oktober vertagt.

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Entgelts um 8 Prozent. Dies bezeichnet Angelique Renkhoff-Mücke, Verhandlungsführerin aufseiten des vbm, als realitätsfremd. „Wir befinden uns mitten in einem noch nie da gewesenen Mix aus schweren Krisen“, begründete sie die Ablehnung der IG-Metall-Forderung. „Wir werden nur mit einem maßvollen Abschluss die Balance zwischen den Interessen der Beschäftigten und denen der Unternehmen halten können.“

Arbeitgeber schenken IG Metall ein Einrad – für Balance in der Tarifrunde

Um auch symbolisch für Balance in der Tarifrunde zu werben, überreichte Renkhoff-Mücke vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde ein Geschenk an IG-Metall-Bayern-Chef Johann Horn: ein Einrad. Schließlich hätten Gewerkschaft und Arbeitgeber die gleiche Herausforderung: Balance zu halten für die Stabilisierung der Arbeitsplätze in Bayern. Doch das sei mit großen Lohnforderungen derzeit auf keinen Fall möglich.

Denn aktuell liege die Produktion um rund 8 Prozent niedriger als vor der Corona-Krise. Zudem können neun von zehn Unternehmen ihre Aufträge nicht abarbeiten, weil Vorprodukte fehlen. „Leider verweist die IG Metall nur auf die Auftragsbestände, aber nicht auf die massiven Probleme beim Abarbeiten“, erklärte Renkhoff-Mücke. „Das belastet Umsatz und Gewinn unserer Unternehmen. Hohe Personalkostensteigerungen sind daher aktuell nicht abbildbar“, so die vbm-Verhandlungsführerin.