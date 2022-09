„Im Werkzeugbau arbeiten wir mit Umformwerkzeugen aus Hartmetall. Da dieses Material derzeit schwer zu bekommen ist, versuchen wir, uns selbst zu helfen, nehmen etwa Standardteile mit Allround-Durchmesser. Die müssen wir aber erst anpassen, bevor wir sie in den Pressen einsetzen können. Und so ein Umform-Werkzeug besteht aus 80 bis 100 Einzelteilen. Da muss also einiges ersetzt oder neu konzipiert werden, und man kann sich vorstellen, dass es länger dauert, bis das Werkzeug fertig ist – und sich entsprechend auch die Kosten erhöhen.

Außerdem ist Wärmebehandlung ein wichtiger Prozess bei uns in der Schraubenfertigung, sie verleiht den Komponenten Festigkeit. Dafür brauchen wir Erdgas. Das ist auch ein Problem: Es ist viel teurer geworden, und wir beobachten mit Sorge, ob es eine Mangellage geben wird.

Erdgas ist in unserer Fertigung nur schwer zu ersetzen. An anderen Standorten unseres Unternehmens laufen bereits Versuche, für die Wärmebehandlung künftig auch Propangas einzusetzen. In Schwabach sind wir jedoch noch einer der größten Abnehmer für Erdgas.“