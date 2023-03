In der Tarifpolitik geht es um viel mehr als nur die Entgelthöhe, oder?

Es geht weit darüber hinaus und betrifft auch Fragen wie Dauer und Verteilung der Arbeitszeit, Altersteilzeit, Qualifizierung und viele andere Themen. Diese tariflichen Bedingungen setzen Benchmarks in der Branche, wovon letztlich sowohl die Unternehmen vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels profitieren als auch die Beschäftigten.

Konflikte mit der Gewerkschaft gab es in Ihrem Job reichlich. Was hat Sie so lange im Amt gehalten?

Es ist sehr abwechslungsreich. Man hat mit kleinen und großen Betrieben zu tun, geht oft gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern an die Aufgaben heran. Im Alltag stehen die Konflikte meist gar nicht so im Vordergrund, eher die Herausforderungen. In der Regel überwiegt sogar das vernunftbetonte Miteinander. Am Ende geht es immer darum, Kompromisse zu finden, von denen Unternehmen und Beschäftigte profitieren. Solche Lösungen mit zu entwickeln und möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen, das hat mich immer wieder aufs Neue angetrieben.

Der Südwesten ist ja oft ein Vorreiter in der deutschen Tarifpolitik. Warum?

Hier arbeiten wir sehr ergebnisorientiert, um auf Dauer tragfähige Kompromisse zu finden. Wir sind auch deshalb oft Vorreiter bei innovativen tarifpolitischen Lösungen, weil sowohl die IG Metall als auch wir fachlich sehr gut aufgestellt sind, auch unterstützt durch Vertreter unserer Mitgliedsfirmen. Natürlich knallt es auch mal heftig, gerade in Tarifrunden. Aber am Ende haben beide Seiten auch fast immer ein gemeinsames Interesse.

Welche Ihrer Lösungen waren zum Beispiel wegweisend?

Da gibt es viele. Ein Beispiel: die tariflichen Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Beschäftigte profitieren einerseits dadurch, dass sie selbst Spielräume bei der Gestaltung der Arbeitszeit haben. Und die Spielräume für den Arbeitgeber haben in Krisen geholfen, flexibel zu reagieren und Entlassungen zu vermeiden, etwa während Corona. Das bringt beiden Seiten enorm viel.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag als Hauptgeschäftsführer aus?

Jeden Morgen informiere ich mich über die aktuelle Lage, auch mithilfe etlicher Mails aus Betrieben. Pflichtlektüre ist ein Newsletter mit Schwerpunkt M+E-Industrie. Wir sind mit 13 Bezirksgruppen in ganz Baden-Württemberg vertreten, ich tausche mich mit deren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern aus. Und bin im engen, regelmäßigen Austausch mit unseren Vorständen, vor allem mit unserem Vorsitzenden.

Da vergeht sicher kein Tag ohne eine Sitzung, oder?

Ganz genau, wobei mittlerweile etwa die Hälfte davon virtuell stattfindet. Es gibt auch einen regen Austausch mit anderen Verbänden sowie mit Vertreterinnen und Vertretern staatlicher Stellen. Nicht jeden Tag, aber häufig gibt es Treffen mit Landesministern und Landespolitikern. Das ist sehr vorbereitungsintensiv, denn häufig geht es um geplante Gesetze, die wir kritisieren.

Muss solche Kritik denn sein?

Eindeutig ja! Neue Gesetze müssen für die Wirtschaft ja tragbar und umsetzbar sein und dürfen nicht immer nur neue Lasten und Bürokratie aufbürden. Wenn in einem von 100 Fällen etwas schiefläuft, muss man nicht gleich ein Gesetz machen, dass die 99 anderen in Sippenhaft nimmt. Das ist im Interesse aller: Nur eine funktionierende Wirtschaft kann der Allgemeinheit dienen.

Was wünschen Sie der Branche für die Zukunft?

Dass wir mit den Herausforderungen der Transformation wachsen und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Im Dialog mit der Politik muss es gelingen, die Bedingungen für unsere Unternehmen und für Neuansiedlungen so gut zu gestalten, dass keiner an Baden-Württemberg vorbeikommt.