Albstadt. In der Malesfelsen-Grundschule gibt es keine Langeweile im Unterricht. Hier wird gesägt, gebohrt, gefräst und montiert – bis am Ende ein Mini-Pick-up auf dem Tisch steht. Dabei machen die Kinder mit Begeisterung das, was viele Erwachsene beim Zusammenbauen von Ikea-Möbeln zur Verzweiflung treibt: Sie lesen eine technische Zeichnung und setzen sie um. Die Einzelteile für den Pick-up stellen sie selbst her. Damit er rundläuft, machen sie vorher ein Experiment zu den Rolleigenschaften von Fahrzeugen.

Ein Traktor-Roboter wird mit einfacher Programmierung zum Leben erweckt

Die Kita und Grundschule Malesfelsen GmbH wurde als 100-prozentige Tochterfirma vom Albstädter Unternehmen Groz-Beckert gegründet – um das Betreuungsproblem zu lösen, vor dem viele Eltern stehen. Jüngst wurden Kita und Schule als besonders MINT-freundlich ausgezeichnet. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Auf dem Lehrplan der Schule steht sogar Robotik: Mit einem Lego-Baukasten bauen die Kinder ein traktorähnliches Gefährt mit Roboterarm. Den erwecken sie dann mit einer einfachen eigenen Programmierung zum Leben.

In die Lehrwerkstatt von Groz-Beckert mit richtig großen Werkzeugen und Maschinen dürfen die Kinder auch, immer an zwei Tagen in den Oster- oder Pfingstferien. Gemeinsam mit den Azubis fertigen sie hier ein Schachspiel, ein Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel, einen Stiftehalter und ein Vier-gewinnt-Spiel. Ihre Werkstücke dürfen sie mit nach Hause nehmen und stolz den Eltern zeigen. Und wer weiß – einige dieser Kinder werden vielleicht später eine technische Laufbahn in der Metall- und Elektro-Industrie einschlagen.