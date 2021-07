Hilft uns die Sozialpartnerschaft auch besser durch Krisen?

Ja. Denn gerade in Krisen verschiebt sich der Fokus der Beschäftigten von Entgelterhöhungen auf Beschäftigungssicherung. Dann ist es gut, wenn Lösungen von kollektiven Akteuren ausgehandelt werden, die das Vertrauen sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber genießen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Die Kurzarbeit, die erstmals in der Finanzkrise 2009/2010 verstärkt genutzt worden ist und jetzt wieder, im Zusammenspiel mit der Regierung. In einem völlig dezentralen System hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. So gesehen erweitert die Sozialpartnerschaft die Möglichkeiten, auf Krisen zu reagieren. Erfahrungsgemäß einigen sich die Sozialpartner in harten Zeiten recht schnell auf Maßnahmen, die Arbeitsplätze sichern können. In der Corona-Krise hat auch geholfen, dass kleinere und mittlere tarifgebundene Betriebe individuelle Vereinbarungen mit den Betriebsräten treffen konnten.