Welche Rolle spielen dabei Verbände wie Südwestmetall?

Sie sind die Stimme der Wirtschaft. Vor allem die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sind darauf angewiesen, dass ein Verband das äußert, was ihnen auf der Seele brennt. Bei Hessenmetall habe ich das über sechs Jahre begleitet, zuletzt auch im Tarifgebiet Mitte – in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch weil mir klar war: Am Rand stehen und über einen Tarifabschluss meckern, bringt nichts – besser ist es, den Abschluss mitzugestalten.

Als Verhandlungsführer in den Tarifrunden muss man bestimmt hart gestrickt sein …

Viele glauben, wir sitzen dort mit einem Pokerface (schmunzelt). So ist das aber nicht. Es kommt vielmehr darauf an, dass man den Sozialpartner versteht, sich in seine Lage versetzen und die Interessen abwägen kann. Das erfordert viel Erfahrung und Menschenkenntnis.

Diese Menschenkenntnis, stammt die aus Ihrer Tätigkeit als Personaler in der Industrie?

Ich denke schon, denn ich habe viele, viele persönliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt, selbst dann noch, als ich verantwortlich für das internationale Personalmanagement bei Bosch Thermotechnik war. Für einen Personaler ist es ganz wichtig, das Vertrauen der Beschäftigten zu gewinnen – auch und gerade in einer Chefposition. Dafür ist auch die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern wesentlich. Denn über die Betriebsräte findet man Zugang zu den Beschäftigten und lernt viel über Umstände und Abläufe in deren Arbeitsalltag. Oft hilft in erster Linie einfach zuhören.

Aber Zuhören allein löst doch noch keine Konflikte …

Nein, aber es ist die Ausgangsbasis für eine Lösung. Die weitere und eigentliche Herausforderung besteht im Ausgleich der Interessen. Dazu gehört auch zu sehen, dass die Arbeitnehmervertreter durchaus auch ihre Argumente haben. Denn erst wenn man das Gesamtbild verstanden hat, kann man eine Lösung finden, die für alle verträglich ist.