Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik machen Spaß. Das zeigte eindrucksvoll und mit jeder Menge Humor und Aha-Effekten der Wissenschaftsentertainer und Physiker Felix Homann. Er war der Show Act beim Abschluss-Event des Projekts „MINT4girls“, das in Kiel Anfang Juni 83 junge Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren zusammengebracht hatte.

Die Schülerinnen hatten sich ein Jahr lang bei Betriebsbesichtigungen und Projekttagen, in Workshops und Betriebspraktika intensiv mit MINT-Themen auseinandergesetzt und in die damit verbundenen Berufe hineingeschnuppert. Im Kieler Rathaus wurden die Mädchen aus sechs Schulen in Kiel und Kronshagen nun für ihre Teilnahme an dem Berufsorientierungsprojekt geehrt.

Frauenanteil in MINT-Berufen weiterhin gering

MINT4girls ist eine gemeinsame Initiative der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord, mitgefördert von der Stadt Kiel und der Agentur für Arbeit Kiel. Durchgeführt wird sie von der Technischen Akademie Nord in Kiel.

Hintergrund des Projekts ist die Tatsache, dass bis heute weniger als 20 Prozent der Beschäftigten in MINT-Berufen weiblich sind. Das ist alarmierend, denn beruflicher Nachwuchs wird gerade in der technisch geprägten Metall- und Elektro-Industrie dringend benötigt. Daher soll „MINT4girls“ nun dabei helfen, das Missverhältnis zu ändern.

Informationsangebot ohne Klischees und Hemmschwellen

Ziel des Projekts, das auch in Lübeck, Hamburg und Bremen angeboten wird, ist es, Mädchen aus den Klassen acht und neun für MINT zu begeistern. Das läuft in der Regel über praktische Erfahrungen, die die Mädchen beispielsweise in den teilnehmenden M+E-Betrieben sammeln konnten. So durften sie in einer Ausbildungswerkstatt aus Metall Schmuck herstellen, selbst eine App programmieren, und sie konnten weibliche Vorbilder kennenlernen.