Daher startete sie neu durch und begann beim Bremer Autozulieferer Hella Fahrzeugkomponenten (HFK) eine Mechatronik-Ausbildung. „Die Verbindung von Informatik, Elektronik und Mechanik faszinierte mich“, erklärt sie. Doch dann kam, nachdem sie ausgelernt und schon ein Jahr bei HFK gearbeitet hatte, Corona. Folge: Der Betrieb konnte neue Mitarbeiter mit befristeten Verträgen nicht weiterbeschäftigen. So orientierte Laura Woggan sich erneut um und landete beim Ausbau von Wohnmobilen.

„Vieles von dem, was ich bei HFK gelernt habe, kann ich heute sehr gut einsetzen“, berichtet sie. Zum einen ist da die handwerkliche Seite, also der Umgang mit Metall und anderen Materialien. Andererseits profitiert die junge Frau vom strukturierten Arbeiten, das Teil ihrer Ausbildung war. Die Skills für die eigene Firma erwarb sie in einem Gründerprogramm. „Businessplan erstellen, Unternehmensform wählen, Finanzierung klären, all das habe ich dort gelernt“, sagt sie.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Kollegen Niklas Engelken und ihrer Mutter hat sie „Greencamp“ nun an den Start gebracht. „Ich kann eigene Entscheidungen treffen, Dinge tun, die mir wichtig sind, und vielleicht irgendwann auch ausbilden“, hofft sie. Vor allem jungen Frauen möchte sie eine Chance in MINT-Berufen geben – so wie auch sie ihre Chance bei HFK genutzt hat.