Auch für Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung NiedersachsenMetall, sind fehlende Kompetenzen die größte Herausforderung bei der Fachkräftesuche: „Das Problem liegt nicht in der Quantität der Plätze, sondern vielmehr in der Qualität der Bewerber.“ Vor allem im MINT-Bereich sei der Qualitätsverlust deutlich spürbar.

So relevant die Kompetenzen für die Vergabe von Ausbildungsplätzen sind – der Schulabschluss spielt dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Auch das zeigen die Ergebnisse der Umfrage. Demnach ist das Abitur nur für wenige Betriebe Voraussetzung für einzelne Stellen. Zwei Drittel der Unternehmen bieten sogar überhaupt keine Ausbildungsplätze an, für die ein Abi Pflicht ist. Und 60 Prozent gaben an, offene Ausbildungsplätze für Bewerber mit Hauptschulabschluss zu haben. „Man kann also keineswegs sagen, dass Abiturienten anderen die Ausbildungsplätze wegnehmen“, sagte Brandes.

Weil zu viele studieren, fehlt Betrieben der Nachwuchs

Schmidt erinnerte an die Aufgabe der beruflichen Orientierung. Sie müsse Jugendlichen Erfahrungen vermitteln, die sie für eine Berufswahl benötigen. Dafür brauche es praxisnahen Unterricht, gute Lehrkräfte und Schulen, die über hinreichende Ausstattung verfügten. „Kinder und Jugendliche müssen sich ausprobieren und viel mehr an handwerkliche Berufe und Ausbildungsberufe herangeführt werden“, sagte Floyd Janning, Geschäftsführer der Sonnentaler GmbH aus Hildesheim. Stattdessen verschwänden gute Fachkräfte oft für Jahre auf Universitäten, weil das Handwerk nicht für attraktiv gehalten werde, kritisierte der Solartechnik-Unternehmer.

Um dem wachsenden Trend zur Akademisierung etwas entgegenzusetzen, sollte verstärkt für die Ausbildung geworben werden, forderte NiedersachsenMetall-Chef Schmidt: „Wir müssen deutlich machen, dass eine berufliche Qualifizierung mindestens genauso viele Vorzüge hat wie ein Studium.“