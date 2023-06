Begeisterungsfähigkeit, Ausdauer und Zielstrebigkeit sind wesentliche Merkmale, die die Lübeckerin auf sich vereint. Nach dem Abi absolvierte sie zunächst ein Studium der Wirtschaftsinformatik und machte dort ihren Bachelor. „Das war eine gute Basis, aber für meinen Geschmack lag der Fokus zu sehr auf BWL“, sagt Rentsch. „Ich sehe mich mehr in der reinen IT.“

Zum Studieren war sie nach Halle an der Saale umgezogen. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, stellte die junge Frau in Sachsen-Anhalt dann schnell fest, dass der Norden Deutschlands ihr doch näher liegt.

Die IT ist Berufung und Beruf – die Musik am Feierabend „ein wunderbarer Ausgleich“

Umso wohler fühlt sie sich bei Dräger. Am Wochenende fährt sie oft zu ihren Eltern, die in der Nähe von Neubrandenburg und damit nur zwei Stunden entfernt leben. Dann, wie auch am Feierabend, geht sie gerne ihren Hobbys nach.

Und die haben eine Menge mit Musik zu tun, denn Rentsch spielt gleich drei Instrumente: Seit 15 Jahren Akkordeon, seit rund 10 Jahren Gitarre und seit 6 Jahren Klavier. Mit dem Akkordeon trat sie auch regelmäßig in einer Band ihrer Musikschule auf.

„Die Musik ist ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit“, sagt die Auszubildende. Aber nicht der einzige. Denn zwischendurch ist Wiebke Rentsch auch noch auf dem Fahrrad oder auf Inline-Skatern unterwegs. Wenn die Zeit dafür reicht.