Ein Vortrag eines Wissenschaftlers, den auch Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe verstehen, ein Mitmachprogramm und die Präsentation von Schulprojekten – das sind die Zutaten zum Science Café, einer Initiative der Hamburger Stadtteilschule Wilhelmsburg.

Die Schule gehört mit fünf anderen zum Exzellenz-Netzwerk „MINT-Schule Hamburg“. So dürfen sich nur Stadtteilschulen nennen, die überdurchschnittlich guten Unterricht und vielfältige Angebote in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) anbieten. Das Siegel wird seit 2014 von der Nordmetall-Stiftung und der Joachim Herz Stiftung in Kooperation mit der Hamburger Schulbehörde und den Unternehmensverbänden in Hamburg und Schleswig-Holstein vergeben – und muss alle vier Jahre neu erteilt werden.

Sechs zertifizierte Hamburger MINT-Schulen

Die Stadtteilschule Wilhelmsburg gehört zu den sechs zertifizierten Hamburger MINT-Schulen. Mit dem von ihr initiierten Science Café will die Schule Jugendliche an Naturwissenschaften heranführen.

Seit dem Start haben die Wilhelmsburger bereits fünf Veranstaltungen organisiert, drei wurden als „Wandercafés“ von anderen Schulen aus dem Netzwerk initiiert. Themen waren etwa Klimawandel, Mobilität der Zukunft, Doping im Sport und ökologische Städteplanung. Auch das Thema „Mikroplastik – wir brauchen eine Strategie“ stand auf dem Programm.

Austausch mit anderen Schulen

Organisatorin und Lehrerin Konstanze Dammann war mit den Veranstaltungen sehr zufrieden. „Wir erweitern unser schulisches MINT-Programm und kommen auch mit den anderen MINT-Schulen in Austausch. Deshalb machen wir weiter mit den Science Cafés.“