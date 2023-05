Mehr als 160.000 Jugendliche der Klassen fünf bis zehn konnten Ende April für einen Tag die Arbeitswelt in den Betrieben kennenlernen. Bewusst frei von überholten Geschlechterrollen erkundeten Mädchen und Jungen beim Girls’ & Boys’ Day die unterschiedlichen Berufe, die die M+E-Industrie bietet.

Rund 160 junge Gäste bei Airbus in Bremen

In technischen Berufen (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. Ihr Anteil liegt nach dem MINT-Herbstreport 2022 des Instituts der deutschen Wirtschaft bei 15,8 Prozent und damit weit unter der Quote, die sich die M+E-Branche zum Ziel gesetzt hat. Der Girls’ Day will genau das ändern. Mädchen können sich an diesem Tag ganz gezielt über technische Berufe informieren. Zeitgleich können Jungen im Rahmen des Boys’ Day soziale Berufe näher erkunden.

Rund 160 Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren nahmen am Zukunftstag des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus in Bremen teil. Sie besichtigten die Produktion des Militärtransporters A400M, durften im Robotiklabor vorbeischauen und in der Ausbildungswerkstatt selbst bohren, fräsen und feilen. Am Ende des interessanten Tages stand die Fertigung eines kleinen Schlüsselanhängers – natürlich in Form eines Flugzeugs. Die Bremer Gestra AG, Spezialist für Dampfsysteme, Armaturen- und Regelungstechnik, hatte insgesamt 17 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren zu Gast. Sie erkundeten unter der fachkundigen Führung von Gestra-Azubis den Betrieb in der Münchener Straße.