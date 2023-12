Wenn es pufft, qualmt oder die Farbe der Substanz im Reagenzglas plötzlich umschlägt, weckt das bei Kindern und Jugendlichen die Begeisterung für Naturwissenschaften – davon ist Chemiker Thomas H. Brock überzeugt: „Experimente machen den Unterricht spannend!“ Doch der Umgang mit diversen Substanzen will gelernt sein. Damit Versuche in der Schule sicher ablaufen, engagiert er sich in der Weiterbildung. Zum Beispiel beim Lehrerkongress Mitte November in Nürtingen, wo er DEGINTU, ein Internetportal für sicheren MINT-Unterricht, vorstellte.

Das Portal bietet 770 geprüfte Versuche

Der kompetente Umgang mit biologischen und chemischen Stoffen ist sein Metier: Brock ist promovierter Naturwissenschaftler und leitet bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) das Referat „Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe und Analytik“. Die Institution hat den gesetzlichen Auftrag, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten.

Brock denkt dabei an die folgenden Generationen: „Schüler von heute sind unsere Studenten und Auszubildenden von morgen und übermorgen unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und Forscher“, sagt er. In seinem Vortrag vor rund 40 Lehrkräften erklärt er anschaulich, warum gerade Versuche einer besonderen Vorbereitung bedürfen: „Praktische Experimente im Unterricht kosten Zeit und Geld – und wenn was schiefläuft, die Lehrkraft vielleicht auch Kopf und Kragen.“

Um Schulen zu unterstützen, begann eine Arbeitsgruppe um Brock vor sieben Jahren mit der Entwicklung des Portals DEGINTU. Das „Deutsche Gefahrstoff-Informationssystem für den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht der Gesetzlichen Unfallversicherung“ gibt Hilfestellungen für sicheren MINT-Unterricht. Es bietet unter anderem 670 von der BG RCI geprüfte Versuchsbeschreibungen zur Chemie und weitere 100 zur Biologie. „Das Gesetz und der gesunde Menschenverstand fordern eine Beurteilung der Gefährdungen“, erklärt Brock. „Diese sogenannte Gefährdungsbeurteilung von Versuchen ist hier schon weitgehend vorbereitet und kann von allen Lehrkräften leicht erstellt und im System rechtssicher dokumentiert werden.“