Es ist jetzt 16 Jahre her, dass Stefan Rüdiger bei Fawema in Engelskirchen anfing. In dem kleinen Ort im Oberbergischen mit seinen knapp 20.000 Einwohnern ist er aufgewachsen, immer hat er hier gelebt und in der Region gearbeitet. Bevor Rüdiger 2007 zu dem Hersteller von Verpackungsmaschinen kam, hatte er eine Ausbildung zum Metallbauer absolviert und dann kurze Zeit in dem Beruf gearbeitet. Aber eine Zukunft sah er dort nicht. „Ich wollte in die Industrie“, sagt der heute 40-Jährige.

Ganz offen gesteht er, was ihn am Handwerk störte. „Immer bei Wind und Wetter draußen, manchmal einen halben Meter tief im Matsch mit einem schweren Metallträger auf den Schultern und einem Stück Pappe als Regenschutz, das war nichts für mich. Man wird ja auch älter …“

Schnell wurde erkannt, was in ihm steckt

Als dann der Anruf eines Freundes kam, der ihn auf ein Stellenangebot bei Fawema aufmerksam machte, ahnte Rüdiger nicht, dass das der Beginn einer ziemlich steilen Karriere sein würde. Wie auch. Als Hilfskraft an der Säge begann er, zwei Jahre lang hat er diese Arbeit gemacht. Zwar endlich drinnen, warm und trocken, aber eben nur Hilfskraft. Doch die Verantwortlichen bei Fawema erkannten bald, dass mehr in ihm steckt. Und Rüdiger selbst auch: „Ich wollte mich immer weiterbilden, aber zuerst mal Fuß fassen in der Industrie.“

Nach der Zeit an der Säge folgte eine Phase, in der er alle Arbeiten eines Betriebsschlossers ausführte. Drehen, bohren, fräsen, schweißen – eben alles, was dazugehört. Ohne die formale Ausbildung, aber mit den notwendigen Fähigkeiten. Nach ein paar Jahren wechselte Rüdiger dann in die Endmontage. Hier werden die Verpackungsmaschinen, die je nach Art und Größe bis zu zwei Beutel pro Sekunde befüllen und verschließen können, für den abschließenden Härtetest zusammengebaut, um anschließend wieder zerlegt und an die Kunden in aller Welt verschickt zu werden. Seit etwa einem Jahr ist Rüdiger nun sogar Teamleiter, also verantwortlich für die Truppe, die sich um den mechanischen Teil der Montage kümmert.

Von der Aushilfe zum Teamleiter. Aber damit ist der Weg noch nicht zu Ende. Vor Kurzem hat Rüdiger die Weiterbildung zum Industriemeister Elektrotechnik begonnen. Das bedeutet Schule in Köln an zwei Abenden pro Woche und für jeweils acht Stunden an jedem Samstag. Hinzu kommt die Zeit fürs Pauken.

Sein Vorgesetzter nennt Rüdiger bereits jetzt „das beste Pferd im Stall“. Wenn Rüdiger den Industriemeister in der Tasche hat, wird er fast schon die berühmte Eier legende Wollmilchsau sein, denn dann hat er die Qualifikation für restlos alle Arbeiten, die für den Zusammenbau einer Hightech-Maschine notwendig sind. Mit der guten Aussicht, dann Montageleiter zu werden.

Als Jugendtrainer im Fußball viel für das Berufsleben gelernt Rüdiger bringt aber noch eine weitere Qualifikation dafür mit: Teamfähigkeit. Als Jugendtrainer in der Fußballabteilung des VfL Engelskirchen hat er dafür wichtige Erfahrungen gesammelt. „Man muss vorleben, was man von den anderen will, und auf Augenhöhe agieren, denn mit Hierarchien stößt man die jungen Leute heute nur noch vor den Kopf. Ich konnte aus dem Fußball sehr viel mitnehmen ins Betriebsleben", sagt Rüdiger. Als Trainer hat er auch erst richtig gelernt, vor größeren Gruppen zu sprechen. „Früher habe ich in solchen Situationen gestottert, konnte nicht atmen – der Trainerjob hat mir echt geholfen." Für den Fußball bleibt aktuell allerdings keine Zeit, und auch die Familienplanung musste bislang noch warten. Vielleicht nicht der Sportverein, aber zumindest das Thema Kinder kommt bald auf die Agenda. Spätestens, wenn die ehemalige Hilfskraft Industriemeister ist.