Berlin. Wer einen lieben Menschen pflegt, hat meist sehr viel um die Ohren. Der Sozialstaat berücksichtigt das – und unterstützt nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern von Anfang an auch deren pflegende Angehörige. Als solche gelten dabei nicht nur Ehepartner, sondern unter anderem auch Kinder, Enkelkinder und Geschwister. So manche Leistung, auf die man da Anspruch hat, ist allerdings kaum bekannt. AKTIV gibt einen Überblick (Wegen Corona gab es vorübergehende Sonderregelungen in einigen Bereichen, die aber am 30. April 2023 auslaufen) :

Sonderurlaub und Pflegeunterstützungsgeld. Wenn plötzlich etwas passiert und der Senior deswegen kurzfristig hilfsbedürftig wird, haben berufstätige Angehörige einen Rechtsanspruch auf bis zu zehn Tage unbezahlten Sonderurlaub. So haben sie Zeit, um die Pflege zu organisieren und beispielsweise einen Heimplatz zu suchen. Während dieser unbezahlten Freistellung zahlt die Pflegekasse auf Antrag eine Lohnersatzleistung, das Pflegeunterstützungsgeld. Bei Normalverdienern gleicht es in der Regel 90 Prozent des entfallenden Nettogehalts aus.

Wenn plötzlich etwas passiert und der Senior deswegen kurzfristig hilfsbedürftig wird, haben berufstätige Angehörige einen Rechtsanspruch auf bis zu zehn Tage unbezahlten Sonderurlaub. So haben sie Zeit, um die Pflege zu organisieren und beispielsweise einen Heimplatz zu suchen. Während dieser unbezahlten Freistellung zahlt die Pflegekasse auf Antrag eine Lohnersatzleistung, das Pflegeunterstützungsgeld. Bei Normalverdienern gleicht es in der Regel 90 Prozent des entfallenden Nettogehalts aus. Pflegeberatung und Pflegekurse. Nicht nur die Pflegebedürftigen selbst, sondern auch deren Angehörige können eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, um sich über die individuellen Rechte zu informieren. So eine Beratung leisten beispielsweise die örtlichen Pflegestützpunkte. Außerdem können Angehörige an kostenlosen Pflegekursen teilnehmen.

Nicht nur die Pflegebedürftigen selbst, sondern auch deren Angehörige können eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen, um sich über die individuellen Rechte zu informieren. So eine Beratung leisten beispielsweise die örtlichen Pflegestützpunkte. Außerdem können Angehörige an kostenlosen Pflegekursen teilnehmen. Umbaumaßnahmen. Damit der Pflegebedürftige überhaupt zu Hause versorgt werden kann, muss manchmal die Wohnung umgebaut werden. Zum Beispiel, wenn eine ebenerdige Dusche nötig wird. Allein für solche Umbauten zahlt die Pflegeversicherung einen Zuschuss von bis zu 4.000 Euro.