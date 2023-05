Günstige Alternativen, die das Risiko der Berufsunfähigkeit

Nicht jeder kann einfach so eine Versicherung gegen Berufsunfähigkeit (BU) abschließen: Das mag einfach am nötigen Geld scheitern oder auch an Vorerkrankungen. Daher sollte man wissen, dass es drei moderne Ausweichmöglichkeiten gibt. Zum einen ist da die Grundfähigkeitsversicherung. Diese springt ein, wenn bestimmte körperliche oder geistige Fähigkeiten ausfallen, die für einen Beruf wichtig sind – beispielsweise Sehen, Sprechen, Autofahren oder Treppensteigen. So eine Police ist vor allem für Beschäftigte in körperlich anspruchsvollen Berufen günstiger zu haben als eine BU-Police. Eine „Dread-Disease-Versicherung“ wiederum zahlt nur bei ganz bestimmten schweren Krankheiten wie etwa Herzinfarkt, Krebs oder Schlaganfall – und das aber unabhängig davon, ob man dann noch in seinem Beruf arbeiten kann oder nicht. Und schließlich kann – ergänzend zur eher geringen staatlichen Erwerbsminderungsrente – auch eine private Police für den Fall der Erwerbsminderung abgeschlossen werden. Dann gibt es entsprechend mehr Geld pro Monat, wenn man nur noch wenige Stunden täglich oder überhaupt nicht mehr arbeiten kann. „Vor allem für Ältere und Beschäftigte in körperlichen Berufen kann dies bedarfsgerecht sein und deutlich günstiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung“, heißt es beim Versorgungswerk MetallRente.