Viele Insurtechs haben auf diese Kritik reagiert, indem sie Video-Calls zur Beratung anbieten. Verbraucherschützer Grieble rät, dieses Angebot direkt am Anfang eines Buchungsprozesses anzunehmen. Denn hat man sich erst mal durch einen Online-Fragebogen geklickt, sind viele Entscheidungen bereits gefallen. „Dann habe ich schon irgendetwas angekreuzt, das vielleicht gar nicht zu mir passt.“

Beispiel Marderbiss-Versicherung: Details entscheiden über den Tarif

Am Beispiel der Marderbiss-Klausel in der Kfz-Versicherung macht Grieble deutlich, welche Fallstricke es gibt: „Manche Tarife begrenzen den versicherten Schaden hier auf Material und Lohnsumme. Was ist aber, wenn ein Marderbiss in der Folge zu Motorschäden führt? Solche Details werden in grobschlächtigen Frage-Antwort-Spielen online oft nicht abgefragt.“ Bei Makler-Apps hingegen wie Clark, Knip oder Treefin dürfen Verbraucher hier im Ernstfall nicht auf Hilfe hoffen: „Ist der Vertrag zustande gekommen, sind Vermittler raus. Den Vertrag schließt man dann mit dem Anbieter ab“, erklärt Expertin Neuberger.

Allerdings haftet der Makler für Fehlberatungen – die man aber erst einmal nachweisen müsste. Außerdem zu beachten: In einer App unterschreiben Nutzer häufig ein Maklermandat. Das Insurtech darf dann mit ihrer Zustimmung für ihn Verträge abschließen und kündigen – ein eventuell bestehender Vertrag mit einem Makler vor Ort wird damit aufgehoben. Laut Stiftung Warentest weisen manche Apps darauf nur im Kleingedruckten hin.

Vorsicht beim Preis: Auf Lockangebote könnten Preiserhöhungen folgen

Und was bieten Insurtechs in Sachen Preis? Hier bringen digitale Prozesse sicher oft einen Kostenvorteil. Allerdings berge die Digitalisierung gerade beim Preis auch Schattenseiten, heißt es im „InsurTech-Radar 2021“ der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman: „Wenn viele Kunden ihre Kaufentscheidung vorrangig vom Preis abhängig machen, setzen die Anbieter ‚Schaufensterpreise‘.“ Das sind Lockangebote, die nur kurz gelten und nach Vertragsabschluss schnell erhöht werden. „Dann sind Versicherungsverträge im ersten Jahr für den Kunden attraktiv, für die Anbieter aber erst durch jährliche Preisanpassungen profitabel“, so Oliver Wyman weiter. Damit würden loyale Kunden bestraft, während Preisvergleicher gewinnen.