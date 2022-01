Statt Eisen stemmen lieber in Boxhandschuhe schlüpfen? Auch die sind jetzt vernetzt. Der Boxsack von Volava hat Sensoren, sie analysieren die Schläge. Jede Runde beginnt mit Aufwärmen, gefolgt von Übungen und Tipps am Bildschirm. Schwierigkeit, Trainer und Musik (Rocky Balboa?!) lassen sich wählen. Einen Schritt weiter geht die Plattform „Icaros“. Mit VR-Brille sportelt man in virtuellen Welten. Das braucht Platz im Wohnzimmer, trainiert aber spielerisch den ganzen Körper und die Balance.

Die Elektronik hat ihren Preis, dazu kommt eine Abo-Gebühr

Zugegeben, billig ist das alles nicht gerade. Für Elektronik und Ausrüstung zum vernetzten Fitnessspaß blättert man leicht 2.000 Euro hin. Dazu kommt eine monatliche Abo-Gebühr.

Günstiger geht es ohne Elektronik. Wer etwa Liegestütze mit Kleingeräten von Kettler macht, muss selbst mitzählen – hält beim Schwitzen aber immerhin Griffe aus edlem Nussbaum in der Hand.