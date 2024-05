„Konjunktur ist auch geprägt von Erwartungen und Stimmungen“, sagt Professor Michael Grömling, Ökonom im Institut der deutschen Wirtschaft. Liefe es also ähnlich gut für die DFB-Auswahl wie zuletzt in der Vorbereitung gegen Frankreich und Holland, könnte da durchaus was in Wallung geraten. In den Stadien, auf Fan-Meilen, in den Biergärten – und eben in den Köpfen. Experte Grömling sagt: „Die emotionale Rendite einer EM ist nicht zu unterschätzen.“

Fußball als Stimmungs-Booster: Das täte uns von der globalen Polykrise gebeutelten Deutschen dieser Tage mal richtig gut. Also: König Fußball, mach deinen Job!